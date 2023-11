In astrologia ogni segno zodiacale ha le proprie caratteristiche, i propri pregi e difetti, ma quale tra i dodici segni è più incline all’ansia? Sei sei curioso di saperne di più, leggi l’articolo fino in fondo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Oroscopo e ansia: i segni zodiacali più inquieti

Prima di addentrarci in questo intrigante argomento, occorre ricordare che l’ansia è un sentimento del tutto individuale e soprattutto influenzato da innumerevoli fattori al di fuori dell’astrologia. Tuttavia, per alcuni segni zodiacali l’ansia rappresenta un vero e proprio tratto distintivo e può portare a numerosi problemi nella sfera sentimentale e professionale.

Oroscopo e ansia: la classifica dei segni zodiacali più inquieti

Come abbiamo detto in precedenza, ogni segno zodiacale ha una personalità ben distinta, di conseguenza affronta le proprie preoccupazioni in maniera differente. Ecco una classifica dei segni più ansiosi e le loro caratteristiche principali:

Bilancia Il segno della Bilancia è governato da Venere, pianeta simbolo di bellezza e misura. Non a caso, i nati sotto questo segno sono alla continua ricerca della perfezione. Ma cosa succede quando non riescono a raggiungerla? Ebbene sì, diventano ansiosi! Manifestano tensione, irrequietezza e diffidenza verso ogni situazione o persona che incontrano. Questo accade soprattutto quando si ritrovano davanti ad una scelta che non riescono a prendere. Difatti, una delle loro caratteristiche dominanti è proprio l’indecisione.

Vergine Anche la Vergine rientra tra i segni alla continua ricerca dell’equilibrio. Perfezionisti di natura, sviluppano facilmente stati d’ansia perché desiderano fortemente avere ogni cosa sotto controllo. Per vivere più tranquillamente, i nati sotto questo segno devo imparare a lasciarsi andare.

Cancro

A causa della loro instabilità caratteriale, i nati sotto il segno del Cancro rientrano tra i segni zodiacali più ansiosi. Si preoccupano ancor prima che qualcosa possa accadere e tendono a far pesare la loro angoscia su amici, famigliari o partner.

Gemelli I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone estremamente energici e curiosi, odiano la monotonia e cercano costantemente nuovi stimoli. Questo li porta a diventare il più delle volte stressati, nervosi e intolleranti. A differenza del Cancro, i Gemelli nascono l’ansia per sé. Tendono ad accumulare tutto e nascondere i propri pensieri agli altri.

Pesci

I Pesci sono persone dotate di grande sensibilità, empatia e capacità di ascolto. Una qualità sicuramente da apprezzare, ma che molto spesso non gioca a loro favore. Questo perché tendono ad assorbire tutte le preoccupazioni e dolori altrui rendendoli ansiosi. Per i nati sotto questo segno, il nostro consiglio è di eliminare le energie negative della vostra vita e concentravi maggiormente su voi stessi.

