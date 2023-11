Quali sono i segni zodiacali più sinceri? Le stelle possono svelare qualche informazione in più sulla sincerità di chi avete di fronte. Un dettaglio che potrebbe essere molto utile nei rapporti.

Quali sono i segni zodiacali più sinceri? La classifica

Alcuni segni zodiacali hanno una sincerità assoluta nelle loro caratteristiche, mentre altri non riescono ad essere così limpidi come vorrebbero. Ovviamente non si può parlare in modo generico, perché ogni persona è a sé, ma le stelle possono svelare tanto sulla sincerità di ognuno di noi.

Quali sono i segno zodiacali più sinceri? Scopriamolo insieme con questa classifica:

Ariete : è in assoluto il più sincero. Non ha problemi a dire la verità, senza troppi giri di parole e non è il tipo di persona che ama andare sul sottile, per cui preparatevi a tutto;

: è in assoluto il più sincero. Non ha problemi a dire la verità, senza troppi giri di parole e non è il tipo di persona che ama andare sul sottile, per cui preparatevi a tutto; Vergine : non amano complicarsi la vita con bugie, neanche se dette a fin di bene. Amano valutare la realtà in modo oggettivo e non avranno problemi a dirvi subito la verità;

: non amano complicarsi la vita con bugie, neanche se dette a fin di bene. Amano valutare la realtà in modo oggettivo e non avranno problemi a dirvi subito la verità; Scorpione : dice sempre la verità e lo fa in modo molto diretto, senza giri di parole, togliendosi tutti si sassolini dalle scarpe in una volta sola. Non si fa scrupoli e ama essere sincero;

: dice sempre la verità e lo fa in modo molto diretto, senza giri di parole, togliendosi tutti si sassolini dalle scarpe in una volta sola. Non si fa scrupoli e ama essere sincero; Sagittario : uno spirito libero che non ha tempo di mentire. Saprà anche come aiutarvi ad affrontare le conseguenze delle verità che non avrà timore di dirvi;

: uno spirito libero che non ha tempo di mentire. Saprà anche come aiutarvi ad affrontare le conseguenze delle verità che non avrà timore di dirvi; Acquario : vede il mondo che lo circonda con grande chiarezza e non ha il timore di dire la verità sulle cose e sulle emozioni che prova;

: vede il mondo che lo circonda con grande chiarezza e non ha il timore di dire la verità sulle cose e sulle emozioni che prova; Capricorno : vede tutto bianco o tutto nero, non è incline a farsi coinvolgere, per cui a costo di stare fuori da qualsiasi situazione potrebbe anche decidere di mentire;

: vede tutto bianco o tutto nero, non è incline a farsi coinvolgere, per cui a costo di stare fuori da qualsiasi situazione potrebbe anche decidere di mentire; Leon e: non teme nulla, neanche di essere beccato quando dice qualche bugia. Se ha la possibilità di mentire in alcune cose lo fa senza problemi. Se dovesse essere beccato, pazienza, non ha paura di nulla;

e: non teme nulla, neanche di essere beccato quando dice qualche bugia. Se ha la possibilità di mentire in alcune cose lo fa senza problemi. Se dovesse essere beccato, pazienza, non ha paura di nulla; Cancro : molto sensibile e a volte anche indecifrabile. Riesce a mentire senza farsi scoprire ma è talmente sensibile che sceglie attentamente cosa dire e a chi dirlo, cercando di non ferire nessuno;

: molto sensibile e a volte anche indecifrabile. Riesce a mentire senza farsi scoprire ma è talmente sensibile che sceglie attentamente cosa dire e a chi dirlo, cercando di non ferire nessuno; Bilancia : molto equilibrato ma facilmente influenzabile. Per questo a volte tende a dire bugie in modo da adeguarsi alla persona che ha di fronte, con cui si sta confrontando;

: molto equilibrato ma facilmente influenzabile. Per questo a volte tende a dire bugie in modo da adeguarsi alla persona che ha di fronte, con cui si sta confrontando; Toro : molto stabile e pronto ad aggirare la verità per evitare scossoni o problemi inutili. Meglio mentire che affrontare momenti di forte stress;

: molto stabile e pronto ad aggirare la verità per evitare scossoni o problemi inutili. Meglio mentire che affrontare momenti di forte stress; Gemelli : hanno la fama di essere doppiogiochisti. Nonostante le migliori intenzioni, il loro cuore si lascia attrarre in direzioni opposte. A volte mentono, ma alla fine non lo fanno con malizia;

: hanno la fama di essere doppiogiochisti. Nonostante le migliori intenzioni, il loro cuore si lascia attrarre in direzioni opposte. A volte mentono, ma alla fine non lo fanno con malizia; Pesci: mentono o credono alle bugie che dicono? La risposta è difficile da dare e il confine molto sottile. In ogni caso, sono tra quelli che mentono di più in assoluto.

