È stato finalmente svelato il cast di LOL – Chi ride è fuori, lo show distribuito da Amazon Prime Video in cui chi ride, viene eliminato. Tra questi c’è anche Gianmarco Pozzoli, che parteciperà al programma insieme alla moglie e collega Alice Mangione.

Chi è Gianmarco Pozzoli

Gianmarco Pozzoli è nato il 24 ottobre del 1971 a Milano. Già da bambino risulta essere ben visibile la sua propensione per la recitazione e in modo particolare la vena comica che tanto lo contraddistingue.

Ha inoltre una dote spiccata per il disegno, oltre ad essere un comico e un attore infatti, Pozzoli è anche pittore, illustratore e fumettista.

Gli esordi nel mondo della comicità

Gianluca Pozzoli inizia la sua carriera da comico alla fine degli anni ’90, come parte dei “Sagapò”, insieme al collega Gianluca De Angelis. Il duo diviene noto con la partecipazione a programmi come Convenscion, Zelig e Colorado. Tra il 2010 e il 2012 si aggiunge a loro anche Marta Zoboli.

Ma Pozzoli porta avanti la sua carriera da comico anche individualmente, partecipa infatti da solo al programma tv Scorie.

Gianmarco Pozzoli, non solo comico

Come dicevamo, Gianmarco Pozzoli è anche un attore di cinema e teatro. Esordisce infatti sul grande schermo nel 1999 con il film Tutti gli uomini del deficiente e prende parte a diversi spot tra cui quelli della Granarolo.

Nel 2011 partecipa alla seguitissima serie tv trasmessa da Rai 1, Un passo dal cielo e successivamente prende parte anche a due film, come Benvenuti al Nord, accanto a Claudio Bisio e Alessandro Siani e Mi rifaccio vivo, che nel cast annovera nomi del calibro di Emilio Solfrizzi, Neri Marcorè e Margherita Buy.

Chi è la moglie Alice Mangione

Ci sono casi in cui alcuni aspetti della vita privata di un personaggio del mondo dello spettacolo, si fondono inevitabilmente con la vita professionale. Proprio come è successo a Gianmarco Pozzoli e alla moglie, Alice Mangione. I due infatti formano una coppia affiatatissima dal 2013 e hanno due figli, Giosuè, nato nel 2015 e Olivia Tosca, nata invece nel 2017.

Dal 2016 Gianmarco e Alice sono una coppia affiatata anche a livello professionale. Fondano infatti Pozzolis Family, un progetto nato principalmente per il mondo dei social network, attraverso cui raccontano la vita famigliare e affrontano le varie tematiche relative alla genitorialità. Lo fanno principalmente in chiave comica, per portare un po’ di leggerezza, ma non mancano alcuni momenti di assoluta serietà.