“E pace fu“: dopo il noto caso di dissing, Fedez e Salmo hanno fatto ammenda. E come farlo nel migliore dei modi se non pubblicando una canzone insieme?

Detto fatto: i due rapper venerdì 14 ottobre 2022 fanno uscire Viola, dalle sfumature pop punk e dal ritmo decisamente travolgente!

Viola: il testo della canzone di Fedez feat Salmo

Cerco di non pensare al giorno

che ti ho dato le chiavi

cerco di non pensare al sesso

ma tu cambi i miei piani

oh oh oh

ma che cosa te ne fai dei fogli viola

oh oh oh oh oh

se poi li spegni da sola

Se ci scende cosa ci prende

certi baci non sanno di niente

sto cercando disperatamente

te nella notte più lunga di sempre

M’ama però non mi dire di no

Non di subito non di subito

meglio di noi non esiste, non può

vieni subito

ci vuole un anno per capirti eh

più mal di testa che vestiti

da un po’, che c***o hai

non lo so dici no

e io per te ci morirei

Ho speso tutti i soldi

adesso ho solo buchi nelle mani

per te che in fondo

non ricordo più come c***o ti chiami

spari su un cuore antiproiettile

io posso amarti come un rettile

quindi leviamoci la pelle tanto a che serve

baby, il peggio è passato

non guardo mai indietro

ci sono già stato oh

io lo sapevo tu sei una che

è di passaggio come nuvole

Se ci scende cosa ci prende

certi baci non sanno di niente

sto cercando disperatamente

te nella notte più lunga di sempre

M’ama però non mi dire di no

Non di subito non di subito

meglio di noi non esiste, non può

vieni subito

ci vuole un anno per capirti eh

più mal di testa che vestiti

da un po’ , che c***o hai

non lo so dici no

e io per te ci morirei

Lo so non stiamo mai insieme

non ti porto rispetto

dici smetti di bere guarda come sei messo

un’altra scusa del mese

te l’avevo promesso

ti richiamerò presto

E quel mezzo milione che mi piove sul letto

ti giuro non mi farà nessunissimo effetto

voglio farti di tutto

come la metti adesso

voglio fare del sesso

M’ama però non mi dire di no

Non di subito non di subito

meglio di noi non esiste, non può

vieni subito

ci vuole un anno per capirti eh

più mal di testa che vestiti

da un po’, che c***o hai

non lo so dici no

e io per te ci morirei (ci morirei)

ci morirei (ci morirei)

Il significato di Viola

Viola è la prima collazborazione tra Fedez e Salmo, che vede anche la collaborazione di Dargen D’Amico, Paolo Antonacci e Davide Simonetta. Attraverso questo nuovo pezzo Fedez dimostra la sua versatilità in fatto di musica, mostrando un nuovo lato della sua arte, mentre Salmo ritorna ad abbracciare le sue origini punk rock energetiche.

Il ritmo del brano è travolgente, altamente orecchiabile e nato per essere urlato a squaraciagola. Sotto un ritmo dalle note punk rock si nasconde il racconto di una storia d’amore abbastanza problematica: “Lo so non stiamo mai insieme, non ti porto rispetto, dici smetti di bere guarda come sei messo” – ci offre l’immagine di un uomo in crisi, che non sa proprio come gestire la relazione, ma soprattutto non riesce a gestire la donna che, nonostante i problemi e le difficoltà, ama.

“[…] ci vuole un anno per capirti eh, più mal di testa che vestiti […]”

Viola come il nome della donna protagonista, viola come la pioggia di contanti sul letto: un parallelismo probabilmente voluto, in cui l’allusione al doppio significato lascia libere interpretazioni da parte del pubblico.

Non a caso, tra l’altro, la copertina del brano – realizzata dall’artista Fr3nk Zappa – vede al centro una banconota da 500€ (viola, appunto), racchiusa dentro una trappola a forma di cuore. Esternamente, due scheletri “accoccolati” su un fianco si tengono le mani in alto, quasi ad abbracciare metaforicamente il cuore centrale che sì, li unisce, ma che rappresenta un punto di rottura, di distanza, di sofferenza quasi deleteria.

Viola è disponibile all’ascolto su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 14 ottobre 2022.