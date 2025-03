Un compleanno da ricordare

Ieri sera, Victoria Cabello ha vissuto un momento indimenticabile per il suo cinquantesimo compleanno, festeggiato con un party a sorpresa in un locale di Milano. La conduttrice, amata dal pubblico italiano, è stata circondata da amici e volti noti del mondo dello spettacolo, rendendo la serata ancora più speciale. Tra gli invitati, spiccavano nomi come Natasha Stefanenko, Enzo Miccio, Ciro Ferrara e Rita Rusic, tutti pronti a celebrare questo importante traguardo.

Un tributo alla sua carriera

La serata è stata caratterizzata da momenti di grande allegria e affetto. Gli amici di Victoria hanno indossato una frangetta posticcia, simile a quella che la conduttrice sfoggia da anni in televisione, creando un’atmosfera di festa e complicità. Non poteva mancare Paride Vitale, il suo amico più caro, che ha condiviso con lei l’avventura di ‘Pechino Express’ nel 2022. Paride ha fatto il suo ingresso con un pigiama decorato con il volto di Victoria, un gesto che ha strappato sorrisi e applausi.

Un percorso di rinascita

Negli ultimi dieci anni, Victoria ha affrontato una sfida personale significativa a causa della malattia di Lyme, che l’ha tenuta lontana dalla televisione. Tuttavia, la conduttrice ha dimostrato una straordinaria resilienza, tornando a brillare sul piccolo schermo. Nel 2017, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva raccontato le difficoltà nel ricevere una diagnosi e come la malattia avesse influenzato la sua vita. Con il suo spirito indomito, Victoria ha affermato di essere stata una pioniera, essendo la prima figura pubblica in Italia a parlare apertamente della sua esperienza con questa malattia.

La torta gigante, su cui ha soffiato le candeline tra gli applausi, è stata il simbolo di una nuova fase della sua vita, segnata da una ritrovata energia e voglia di vivere. Con il suo stile unico e la sua personalità travolgente, Victoria continua a essere un’icona e una trend setter nel panorama televisivo italiano.