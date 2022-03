Victoria Cabello ha pubblicato un video in cui ha fatto una battuta sul Grande Fratello Vip. Subito dopo è arrivata la risposta del suo ex Barù.

Victoria Cabello fa una battuta sul GF Vip

Victoria Cabello, in queste ore, è finita al centro dell’attenzione. La conduttrice è molto amata e con la sua ironia è riuscita a conquistare anche il web. Quest’anno l’ex volto di MTV è nel cast della nuova edizione di Pechino Express. Victoria ha condiviso sui social un video molto simpatico, in cui ha parlato e ha commentato dell’ultima puntata dell’adventure game che è andata in onda. Ad un certo punto ha fatto una battuta spiritosa sul Grande Fratello Vip ed è arrivata subito una risposta inaspettata da parte del suo ex fidanzato Barù, che ha partecipato a questa edizione del reality.

La risposta dell’ex fidanzato Barù

Victoria Cabello si è lasciata andare ad una simpatica battuta sul Grande Fratello Vip. Inaspettatamente, commentando il post della conduttrice, è intervenuto l’ex fidanzato Barù, che ha partecipato a questa edizione del reality show. Il nipote di Costantino della Gherardesca, che ha avuto una relazione con la conduttrice in passato, è intervenuto con un commento molto simpatico. “Te lo consiglio, si sta benissimo” ha scritto Barù, stupendo tutti i suoi fan. A quel punto è arrivata anche la replica di Victoria Cabello, che ha voluto rispondere subito al suo ex fidanzato.

“Ma infatti anche secondo me un bagno da dividere in 35 persone e gente che perde extension manco fosse la muta primaverile di un pastore tedesco è un’esperienza che thanks but no thanks. Adoro la tua ironia Sbaru” ha risposto la conduttrice, con grande ironia.