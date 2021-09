Nel guardaroba dell’autunno 2021 non possono mancare i vestiti lunghi. Dalle tonalità più basic alle tinte forti, dalle fantasie più appariscenti ai tessuti più particolari, sono il capo d’abbigliamento ideale da indossare ogni giorno e da sfoggiare nelle occasioni speciali

Vestiti lunghi autunno 2021: le tendenze

La mezza stagione è ormai alle porte. Godendosi le ultime temperature calde, non resta che pensare a cosa indossare durante l’autunno. La stagione autunnale permette di creare moltissimi look, grazie soprattutto alla variabilità del clima.

I vestiti lunghi sono il must have che non deve mancare nel guardaroba della mezza stagione. Sono comodi, in quanto con un solo capo si realizza un intero look; sono super chic perché, anche abbinati a degli stivali o a delle sneakers o qualsiasi altra scarpa autunnale, mantengono uno stile pazzesco e sono perfetti per il periodo dell’anno in cui un giorno può fare molto caldo e quello successivo la temperatura si abbassa.

Ecco quindi una carrellata di vestiti lunghi che si possono trovare in commercio e da cui trarre ispirazione per i propri look casual e per le occasioni più importanti.

Vestiti lunghi autunno 2021: modelli casual

Il brand Mango è ormai da anni in cima alla classifica dei vestiti lunghi più cool di sempre. L’abito a quadri babydoll blu e nero, oltre a essere bellissimo, si può adattare a diversi look.

Se indossato con dei combat boots tira fuori un carattere super rock, mentre, se abbinato a delle scarpe più classiche diventa bon ton. In ogni caso, è perfetto per essere indossato in qualsiasi occasione.

Asos propone, nella sezione Tall, un abito t-shirt grembiule a balze viola scuro. La semplicità, in questo caso, è vincente e rende questo vestito una vera e propria chicca. Il taglio è ampio, la vestibilità extra comoda, il colore super particolare, insomma, non gli si riesce a trovare un difetto.

Casual, ma non di certo nel prezzo. Dopo aver visto due abiti dai prezzi economici, è tempo di dedicare un minuto al brand Missoni. Raffinatezza, mood casual, colori particolari e un tessuto di lana al 100%, di cui non ci si può non innamorare. Lavorato a maglia con fantasia Technicolor, è un vero e proprio gioiellino.

Vestiti lunghi autunno 2021: modelli chic

Dopo aver visto 3 diversi abiti dall’animo casual, è tempo di passare a una selezione più elegante e chic. Non si può partire se non con il marchio Etro. Nella sua vasta scelta di vestiti lunghi perfetti per l’autunno 2021, l’attenzione ricade su un capo con fantasia floreale, realizzato in seta con rouches. Il collo a V, le maniche lunghe e l’eleganza che lo caratterizzano lo rendono perfetto per le cerimonie.

Per chi desidera un bel vestito a un prezzo abbordabile, Zara è la soluzione ideale. Lo slip dress è ormai un must e anche per l’autunno sarà sul podio degli abiti più amati e indossati. Questo modello con spalline sottili intrecciate sulla schiena e dal colore rosa intenso non può che catturare l’attenzione.

Una delle fantasie più amate è quella floreale, che richiama i toni e i simboli della terra. Liujo, per la stagione autunnale 2021, propone un abito lungo a fiori, con collo a V, maniche a sbuffo e cerniera laterale.

