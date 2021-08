Settembre è ormai alle porte e, con questo mese, sta per arrivare anche il momento di mettere via costumi e prendisole per fare spazio a cose leggermente più pesanti, tra cui anche le maglie a manica lunga e se avete sempre pensato che gli unici outfit con cui divertirsi sono quelli estivi, vi farà piacere ricredervi! Le tendenze per l’autunno 2021 infatti bandiscono abbinamenti troppo noiosi e invitano a giocare con i colori.

Maglie a maniche lunghe per l’autunno 2021

Con la fine dell’estate ormai vicina è arrivato il momento di pensare alle quelle che saranno le tendenze per l’autunno 2021. Soprattutto nelle prime settimane di settembre infatti, non si è ancora pronti a rinunciare all’estate e per questo si tendono a preferire ancora i colori brillanti, sostituiti poi da quelli più terrosi o che ricordano il tappeto di fogliame caduto non appena ci si addentra nel mese di ottobre.

A creare sempre una certa confusione però, sono le maglie a maniche lunghe, pronte ad essere indossate, ma non ancora per essere nascoste sotto strati e strati di vestiti. Scopriamo quindi quali sono i modelli preferiti per l’autunno 2021, come abbinarli e come sceglierli anche in base a quella che è la nostra figura per poterla valorizzare al meglio.

Maglie a maniche lunghe per l’autunno 2021: i colori di tendenza

Le tendenze per le maglie a maniche lunghe almeno per l’inizio dell’autunno non sembrano proprio pronte a rinunciare ai colori accesi. Il verde brillante sembra essere tra i preferiti, accompagnato dal giallo, che abbandonerà le tonalità accese per prendere le sfumature dell’ocra a stagione inoltrata, l’intramontabile rosso e ovviamente tutte le tonalità del marrone.

Nel nostro armadio non possono mancare anche le maglie passe partout, ovvero quelle color nero, bianco o nude, da avere sempre pronte per ogni evenienza. Da non sottovalutare anche il color panna, leggermente più scuro rispetto al bianco ottico.

Maglie a maniche lunghe per l’autunno 2021: le fantasie

Per quanto riguarda le fantasie, per l’autunno 2021, meglio lasciare da parte quelle troppo elaborate. Sono invece gettonatissime quelle geometriche, come righe di uguale o diversa dimensione, rombi e quadri, che permettono anche di giocare con le gradazioni di colori o addirittura con colori molto diversi tra loro.

Ma largo spazio ovviamente anche alle maglie a maniche lunghe a tinta unita, ideali per creare contrasto con un pantalone o una gonna di un tessuto più elaborato.

Maglie a maniche lunghe per l’autunno 2021 con scollo

Per i primi mesi in cui le maglie non sono ancora nascoste sotto cardigan o pesanti maglioni, anche lo scollo giusto può essere il perfetto alleato della nostra silhouette. La scollatura rotonda, per esempio, è quella che dona davvero a tutte, ma quella a barca è molto chic e fa sembrare il collo più sottile. Va evitata però da chi ha le spalle importanti, per non creare troppa sproporzione.

Lo scollo a V invece è adatto sia per chi ha tanto seno sia per chi invece ne ha poco, perché tende a slanciare la figura. L’unico appunto però è per chi tende ad essere abbondante: meglio non esagerare con la profondità della scollatura, per non rischiare di ottenere un risultato volgare.