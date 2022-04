Tra i professori più amati di Amici di Maria De Filippi c’è anche Veronica Peparini, ballerina e coreografa al timone di una delle squadre che si sfidano nel programma insieme ad Anna Pettinelli. Conosciamola meglio in questo articolo.

Chi è Veronica Peparini

Veronica Peparini nasce il 25 febbraio 1971 a Roma ed è del segno zodiacale dei Pesci. I genitori gestiscono un negozio di calzature, ma entrambi nascono come appassionati di danza, passione che riescono a trasmettere anche ai figli iscrivendoli entrambi ancora giovanissimi alla Scuola di Danza di Renato Greco. Veronica infatti è la sorella di Giuliano Peparini anche lui ballerino e coreografo di fama internazionale.

La carriera nel mondo della danza

Terminati gli studi alla Scuola di Danza di Renato Greco, Veronica Peparini intrraprende subito la carriera nel mondo della danza, iniziando a collaborare con artisti molto famosi in Italia e nel mondo tra cui Robbie Williams, Ricky Martin, Geri Halliwell ma anche gli artisti nostrani Giorgia e Luciano Pavarotti.

Dopo un periodo all’estero in cui ha modo di approfondire i suoi studi, Veronica capisce di voler insiegnare la disciplina e vuole anche poter creare coreografie.

Entra così nella scuola di Kledi Kaidu, volto storico di Amici ben prima che la Peparini arrivasse nel programma. Veronica arriva così a lavorare anche per Franco Dragone, ideatore del celebre Cirque Du Soleil.

A partire dal 2009 Veronica Peparini cura le coreografie dei tur di diversi artisti italiani, come Tiziano Ferro, Alessandra Amoroso (vincitrice di una delle edizioni di Amici di Maria De Filippi) e i Velvet. Nel 2013 è dietro le quinte del celebre programma musicale Top of the Pops. Nel 2015, insieme al fratello, vince il premio per le Migliori Coreografie agli Oscar del Musical per Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo.

Vita privata e curiosità

Veronica Peparini oggi è la compagna di Andreas Müller, ballerino ed ex allievo di Amici con cui si passa ben 25 anni, Andreas infatti è del 1996. I due si sono conosciuti proprio all’interno del programma quando lui partecipava ancora come concorrente. Celebre infatti la frase di lei riferita ad Andreas durante una discussione con Alessandra Celentano, frase che diede il via alle voci che li volevano innamorati: “È Romeo per me, è Romeo per loro, è Romeo per tutti!”.

Prima di Andreas però, nella vita di Veronica Peparini c’è stato anche Fabrizio Prolli, ballerino anche lui, con cui la donna ha avuto due figli: Daniele e Olivia. I due sono stati sposati e hanno collaborato insieme diverse volte anche ad Amici, ma pare che una delle ragioni della loro rottura sia stata proprio l’avvicinamento di Veronica e Andreas.

Veronica Peparini ha diversi tatuaggi sul suo corpo. Uno su un braccio rappresenta Ariel, la famosa Sirenetta del celebre cartone animato della Disney. Insieme ad Andreas e ai suoi figli, la quotidianità di Veronica Peparini è arricchita da tre bellissimi barboncini di nome Muso, Diva e Nanda.

Come la madre e il suo compagno, il padre e lo zio, anche la piccola Olivia è una ballerina. Il pubblico di Amici ha avuto l’occasione di vederla per la prima volta all’opera in coppia con Giulia Stabile, che ha poi vinto l’edizione.