Dopo Marcello Sacchetta, il ballerino di Amici che insieme alla fidanzata Giulia Pauselli ha annunciato di essere in attesa del loro primo figlio, il pubblico del talent show di Maria De Filippi ha notato anche un’altra grande assenza, quella di Andreas Müller.

Ecco chi è l’ex allievo e vincitore del programma poi entrato nella schiera dei professionisti e i motivi che lo hanno tenuto lontano dal programma.

Chi è Andreas Müller

Andreas Müller nasce in Germania, precisamente a Singen il 2 giugno del 1996 ed è quindi del segno dei Gemelli. Il padre è tedesco, la madre invece è calabrese. La famiglia di Andreas si trasferisce in Italia, a Fabriano, quando lui è ancora molto piccolo e lì inizia a frequentare le scuole diplomandosi al liceo turistico e portando avanti la propria passione per l’hip hop e la break dance.

Andreas ha due fratelli: Alessio e Daniel che ha alcuni problemi di salute purtroppo causati dalla meningite che lo ha colpito.

Andreas sempre descritto la sua gioventù come non facile, in quel periodo infatti ha dovuto affrontare le difficoltà di una famiglia che deve far fronte alla malattia e non solo, è stato anche vittima di bullismo.

Il percorso ad Amici

Prima di diventare uno dei volti del programma, Andreas ha provato ad entrare ad Amici per ben quattro volte. La terza volta, quando finalmente è riuscito ad entrare, si è dovuto ritirare a causa di una frattura al gomito, ma il tempo di recuperare e l’anno dopo è riuscito a tenersi il proprio banco fino alla fine, arrivando anche a vincere quell’edizione.

Successivamente, come abbiamo detto all’inizio dell’articolo, diventa uno dei professionisti del programma con una pausa nel 2020 per allargare i propri orizzoni professionali e una nel 2022 a causa di alcuni problemi di salute e depressione.

L’incontro con Veronica Peparini

Andreas deve molto al programma di Maria De Filippi e, a dire la verità, non lo ha mai nascosto. Durante la sua permanenza come allievo nel talent infatti il ballerino si avvicina alla professoressa Veronica Peparini, con cui dimostra di avere sin da subito una particolare intesa.

Le voci di una relazione tra i due sono praticamente inarrestabili e dopo un iniziale periodo di silenzio, a confermarle sono proprio loro stessi qualche tempo dopo la fine di Amici. Prima di innamorarsi di Veronica, Andreas ha avuto una relazione durata 7 anni con Maria Elena Gasperini, ballerina anche lei.

La depressione e lo sfogo di Andreas su Instagram

Recentemente Andreas è tornato su Instagram per sfogarsi e per rivelare ai propri follower i motivi della sua assenza nel programma che lo ha lanciato. Il ballerino starebbe affrontando un difficile periodo a causa di un infortunio al menisco che andrebbe ad influenzare non solo sulla sua salute fisica, ma anche sulla sua salute mentale, portandolo ad uno stato depressivo che inevitabilmente ricadrebbe anche sul suo rapporto con la Peparini.

Nonostante il periodo renda difficile le dinamiche di coppia infatti, Andreas ha voluto ringraziare in qualche modo la propria compagna con poche parole, tanto semplici quanto piene d’amore e riconoscenza: “Veronica è molto di più di quello che vedete 5 minuti in televisione. E sono fortunato in un momento come questo ad avere la sua pazienza al mio fianco, la sua bontà, la sua maturità e la sua presenza”.