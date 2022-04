Cristiano Malgioglio è stato ospite a Verissimo nel giorno del suo compleanno. Il cantante ha ricordato l’amica Raffaella Carrà e si è sfogato con Silvia Toffanin, che lo ha sorpreso nel suo giorno speciale.

Verissimo, la rabbia di Cristiano Malgioglio: “Vergognoso”

Cristiano Malgioglio è stato ospite di Verissimo nel giorno del suo compleanno. Silvia Toffanin gli ha fatto qualche domanda sulla sua amica Raffaella Carrà, venuta a mancare la scorsa estate. Il cantante ha rivelato che è stata una grande artista oltre ad una delle sue più care amiche. Malgioglio ha sfogato la sua rabbia, spiegando di non aver gradito che le foto della sua camera da letto siano state diffuse sul web.

“Quello che ho trovato vergognoso…E te lo dico perchè sono uno che non ha peli sulla lingua…Non mi è piaciuto che sono state diffuse le foto della sua camera da letto…Il suo bagno…Erano cose troppo private e personali…Mi ha fatto male…È stato orribile…” ha spiegato Malgioglio.

Cristiano Malgioglio: “Ci sono rimasto male”

La conduttrice successivamente ha cambiato argomento spiegando di essere venuta a conoscenza che ci sarebbe rimasto molto male per non essere stato citato nel libro autobiografico di Miguel Bosè, nonostante siano molto amici.

“Ci sono rimasto male, lo devo ammettere…Pazienza, comunque alla fine questo non è un grande problema…” ha dichiarato Malgioglio. La conduttrice ha fatto anche presente che Amanda Lear ha dichiarato di non volersi più concedere ad un uomo. “Lei dice che ha chiuso la sua boutique? Io la mia la lascio ancora aperta…Anzi, dico di più…La porta la lascio proprio spalancata…” ha commentato Cristiano Malgioglio, facendola ridere.

Il compleanno di Cristiano Malgioglio

A Verissimo si è anche celebrato il 77° compleanno di Cristiano Malgioglio e Silvia Toffanin ha fatto arrivare in studio una torta. “Questo è forse più di un Oscar” ha commentato il cantante. “Potevo dimenticarmi del tuo compleanno?” ha chiesto Silvia Toffanin, che lo ha sorpreso. Il paroliere ha spiegato di non aver mai festeggiato bene il compleanno. “Non ho mai festeggiato un compleanno nella mia vita, perché ogni anno che se ne va perdo qualcosa, si perde un anno. Però penso che tu mi abbia fatto un regalo… non so cosa dirti… vorrei abbracciarti, ma è come se ti abbracciassi” ha spiegato.