Verissimo, ascolti in calo: colpa delle interviste di Eliana Michelazzo e Sara Manfuso?

Domenica 16 ottobre 2022, Verissimo ha registrato un calo di ascolti. Il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin ha perso qualche punto nella seconda parte, ovvero quando sono andate in onda le interviste a Eliana Michelazzo e Sara Manfuso.

Verissimo: ascolti in calo

La puntata di Verissimo in onda domenica 16 ottobre 2022 ha visto un calo di ascolti. Il programma di Silvia Toffanin non ha perso punti nel corso della prima parte, ma nella seconda. Possibile che la causa sia da ricollegare alle interviste del secondo segmento? L’ultima parte di Verissimo, infatti, ha visto come protagoniste Eliana Michelazzo e il caso Pratiful e Sara Manfuso con l’abbandono del GF Vip.

Molto probabilmente, i telespettatori sono esausti.

Verissimo, ascolti: i dati

Di seguito, i dati degli ascolti di Verissimo e degli altri programmi pomeridiani di domenica 16 ottobre:

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi: 2.508.000 spettatori e il 21.64% di share;

Rai Uno – Domenica In: 2.234.000 spettatori e il 17.57% di share nella prima parte; 1.939.000 spettatori e il 17.19% di share nella seconda parte;

Canale 5 – Verissimo: 2.013.000 spettatori e il 20.98% di share nella prima parte; 1.683.000 spettatori e il 15.46% di share nella seconda parte;

Rai Uno – Da Noi a Ruota Libera: 1.693.000 spettatori e il 15.99% di share;

Rai Due – Vorrei dirti che: 240.000 spettatori e il 2.19% di share.

Domenica 16 ottobre: ascolti prima serata

Per quel che riguarda la prima serata di domenica 16 ottobre, a vincere la gara degli ascolti è ancora una volta la fiction Mina Settembre 2, in onda su Rai1. Scherzi a parte di Enrico Papi, invece, ha chiuso la stagione con risultati poco soddisfacenti. Di seguito, i dati: