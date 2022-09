Vanessa Incontrada ha parlato di Giorgia Meloni, ammettendo di non essere affatto d’accordo con le sue idee. L’attrice e conduttrice teme che la leader di Fratelli d’Italia possa diventare premier perché sarebbe una retrocessione al 1920.

Intervistata dal Corriere della Sera, Vanessa Incontrada si è espressa sull’attuale situazione politica dell’Italia. Il prossimo 25 settembre ci saranno le elezioni politiche straordinarie, conseguenza della crisi di governo voluta dal Movimento Cinque Stelle. Secondo i sondaggi, Giorgia Meloni è in testa, tanto che potrebbe essere la prima premier donna della Repubblica Italiana. Se la leader di Fratelli d’Italia dovesse arrivare al potere, per Vanessa sarebbe una retrocessione. La Incontrada ha ammesso:

“Giorgia Meloni mi fa molta paura , non amo e non condivido il suo tipo di politica”.

Senza troppi giri di parole, Vanessa ha ammesso che non ama né le idee e né tantomeno le modalità politiche della Meloni. Crede che le sue idee siano paragonabili a quelle di un leader del 1920. Ha proseguito:

“La manifestazione a cui ha partecipato in Spagna con Vox mi ha scosso molto, perché conosco bene Vox, portavoce di un estremismo di destra per me inconcepibile. Da una donna io mi aspetto libertà, apertura mentale, invece sento discorsi che me la fanno sembrare un politico del 1920“.