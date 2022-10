Il figlio di Pinuccia Della Giovanna, dama del trono Over di Uomini e Donne, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe. L’uomo, 58 anni, è un infermiere e segue con attenzione le avventure della mamma in tv, comprese le discussioni con Tina Cipollari.

Uomini e Donne: parla il figlio di Pinuccia

Intervistato da Uomini e Donne Magazine, il figlio di Pinuccia Della Giovanna ha parlato dell’avventura di sua madre in tv. L’uomo, 58 anni, si chiama Giorgio ed è un infermiere. A Vigevano, città dove entrambi risiedono, non si fa che parlare della dama e spesso il figlio cerca di sfuggire alle domande. In ogni modo, tutti gli parlano bene di Pinuccia, anche se le discussioni con Tina Cipollari sono all’ordine del giorno.

In merito a ciò, Giorgio ha dichiarato:

“Gli unici momenti in cui i toni sono leggermente diversi è quando ci sono delle discussioni accese con Tina… riguardo a quelle ogni tanto con amici e colleghi facciamo delle riunioni, dei ‘briefing’ sulla situazione (ride)”.

Giorgio è felice di vedere Pinuccia a Uomini e Donne

Giorgio è felice di vedere Pinuccia a Uomini e Donne e, ad oggi, è grato che un suo “amico del bar” abbia iscritto la madre al programma di Maria De Filippi, “un po’ per scherzo, ma soprattutto per tirarla su di morale“.

Della Giovanna, infatti, è vedova da cinque anni e, prima del suo arrivo in tv, “il suo umore stava andando un po’ giù“. Giorgio non è l’unico figlio di Pinuccia, c’è anche sua sorella che le ha regalato due nipoti. In merito alla partecipazione a Uomini e Donne del genitore, ha ammesso:

“Per me è una novità, ha cambiato decisamente la mia vita di ogni giorno e ne sono contento! Poi vedo che lei se la cava bene: il contatto con i pazienti ci ha abituato a parlare un po’ con tutti, a essere socievoli e a non avere paura di attaccare bottone con le altre persone. Ma la televisione è diversa, io mi emozionerei in studio, mentre lei è tranquillissima, si trova molto bene e non le dà fastidio essere ripresa dalle telecamere. Certo, a volte si discute rivedendo le puntate, cerco di dirle ‘era meglio fare così e non cosà”.

Cosa ne pensa di Pinuccia in tv?

Il figlio di Pinuccia ha sottolineato che, conoscendola bene, in tv “certi suoi atteggiamenti si spiegano in modo diverso“. A suo dire, la madre viene criticata, perché “ha sempre la faccia arrabbiata“. In realtà, è solo stanca e provata dal viaggio, ma non ce l’ha con nessuno. In conclusione, ha ammesso: