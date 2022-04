In tanti tra i fan di Uomini e Donne hanno notato che Maria De Filippi tiene particolarmente a Pinuccia, la dama del trono over che spesso si è scontrata con Tina Cipollari.

Maria De Filippi e Pinuccia

Come mai Maria De Filippi tiene particolarmente a Pinuccia di Uomini e Donne? In tanti hanno notato che la conduttrice prenda quasi sempre le sue difese e che sembri tenerla in particolare considerazione (a differenza di Gemma Galgani, ormai sempre più nell’ombra).

Sulla questione sono emerse alcune indiscrezioni che parlano di una presunta somiglianza tra Pinuccia e la madre della celebre conduttrice tv che, per questo, sarebbe portata ad avere per lei un rapporto di particolare considerazione. Al momento sulla questione non vi sono conferme e Maria De Filippi non ne ha mai parlato pubblicamente.

Maria De Filippi: la scomparsa della madre

La conduttrice è rimasta profondamente provata dalla morte della madre, scomparsa a 88 anni dopo aver lottato contro una grave malattia.

Nel 2016, a proposito della malattia di sua mamma, la conduttrice aveva dichiarato: “Oggi la mia mamma sta attraversando un momento particolare. Lei ha 88 anni. Ed ecco che la mia estate cambia forma. Lo capisco, ok, chiaro. Ma non lo accetto. Oggi a mia madre interessano poche cose ed è come se fosse tornata bambina. Io vedo che si è stancata, che vuol staccare la spina in modo sereno. Lei mi parla, mi riconosce.

Parliamo del passato, dei ricordi e lo fa con estrema serenità.” Le due erano molto legate e per lei è stato difficile accettare la sua scomparsa.