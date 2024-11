Unghie senza smalto? Sì, purché curate. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come fare.

Unghie senza smalto: la nuova tendenza manicure

Per questo autunno inverno 2024 2025 c’è una tendenza minimal che sta spopolando, ovvero il tenere le unghie senza smalto, a patto che esse siano curate. Sebbene sfoggiare colori e decorazioni sia una cosa amata da tante donne, a volte, vuoi per la mancanza di tempo, vuoi per il desiderio di uno stile super minimal, c’è voglia e bisogno di lasciare le unghie naturali. Ebbene non c’è nulla di male nel farlo anzi, come detto, le tendenze unghie spingono proprio in questa direzione!

Unghie senza smalto: sono sinonimo di eleganza

Al giorno d’oggi la cura delle unghie è molto diffusa, molte donne si recano da delle professioniste per sfoggiare unghie sempre perfette dai colori e dalle decorazioni sempre nuove e originali. Come abbiamo appena detto, c’è chi invece per questione di tempo, di soldi o semplicemente di voglia, lascia le proprie unghie naturali e spesso si sente quasi in difetto e cerca di sviare magari l’attenzione degli altri sulle proprie mani. Per tutte queste donne c’è una bella notizia: le unghie naturali non sono un segno di trascuratezza ma anzi, sono un segno di eleganza e oggi sono tornate di moda. Inoltre andare a fare la manicure o mettere lo smalto a casa, è una scelta personale e non deve essere un obbligo. Ognuna di noi deve sempre sentirsi libera di essere se stessa e non sentirsi in obbligo di dover fare cose che non sono importanti per il proprio benessere, come può essere decorare le unghie. Portare le unghie senza smalto non è quindi, come detto poc’anzi, un segno di trascuratezza, ma un segno di eleganza. L’importante è però che le nostre unghie siano curate, andiamo a vedere come.

Unghie senza smalto, purché curate: ecco come

Le unghie naturali, senza quindi l’utilizzo dello smalto, oppure al massimo con un leggero smalto nude, sono tornate di moda e non bisogna assolutamente vergognarsene, anzi esse sono un segno di eleganza. Angelica Noviello, capo della divisione beauty di Milano Estetica, parla così delle unghie naturali: “le unghie corte naturali rappresentano indubbiamente la scelta più pratica, indicata per chi ha uno stile di vita sportivo e a chi, in generale, ama il nail look acqua e sapone e teme di sbeccare lo smalto.” Angelica prosegue poi parlando di come fare per avere delle unghie naturali impeccabili: “Le vostre unghie dovranno apparire sempre impeccabili: ogni giorni ricordatevi di pulire il contorno massaggiando un prodotto specifico per le cuticole dalla formula alcalina, che ammorbidisca e levighi le pellicine, che andranno poi spinte delicatamente all’interno del profilo dell’unghia con una bastoncino di legno di arancio o palissandro (eliminatele con il tronchesino solo se molto lunghe e ormai secche). Quindi, per avere delle unghie naturali perfette l’accessorio must have è la limetta, possibilmente sottile e non abrasiva. Fondamentale è seguire un’unica direzione, dall’alto verso i lati, poiché dal basso verso l’alto si rischia di spezzare l’unghia. Dopo aver fatto questa procedura è importante utilizzare dell’olio lucidante e nutriente da massaggiare con le mani. Aragn, cocco, ricino e avocado vanno benissimo. Per un toco più chic alla fine si può mettere un velo di smalto trasparente.