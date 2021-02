Unghie corte e come valorizzarle: anche per chi decide di fare questa scelta ci sono delle accortezze e dei trucchi da tenere in considerazione per avere una mano fine e curata.

Unghie corte, come valorizzarle

Spesso le unghie lunghe sono definite sinonimo di una mano curata e bella.

Al contrario però anche chi desidera tenere le proprie unghie corte, magari per esigenze particolari o per semplice comodità, può ottenere una mano fine e curata. L’importante è avere alcune accortezze, dedicando tempo alla manicure e prediligendo delle nail art, colori e finish che valorizzano le unghie corte.

Manicure

Per valorizzare le unghie corte è fondamentale una buona manicure, da effettuare preferibilmente almeno una o due volte al mese affidandosi alle mani di un centro estetico o curandole da sé.

In particolare risulta fondamentale effettuare un buon lavoro di lima, cercando di dare una forma uguale a tutte le unghie. Inoltre è importante, per ottenere un effetto di pulizia e cura, rimuovere bene le cuticole e idratarle a sufficienza. A questo proposito ci sono numerosi prodotti da utilizzare, a partire dalla semplice crema idratante da applicare sulle unghie fino agli olii appositamente creati per l’idratazione dell’unghia e delle cuticole.

Negli ultimi tempi si sta affermando la moda della manicure giapponese, un particolare tipo di trattamento a base di prodotti naturali.

Colori e finish

Lo smalto si può applicare anche su unghie corte ottenendo effetti molto belli. Da prediligere i colori luminosi e non troppo scuri che rendono le unghie corte meno tozze. Via libera al rosso nelle sue sfumature meno intense, ai colori pastello e tenui. Viceversa il nero, i grigi, i viola e altre tonalità più scure sono da evitare assolutamente per valorizzare al meglio le unghie corte. Riguardo i finish, sono da preferire quelli brillanti al posto degli opachi e dei matte che oggi vanno tanto di moda.

Per rendere l’unghia corta più slanciata, ottenendo un effetto ottico che la fa sembrare più lunga, c’è un trucchetto da utilizzare. Una buona accortezza nell’applicazione dello smalto è infatti quella di spanderlo solamente al centro dell’unghia, lasciando qualche millimetro vuoto ai bordi.

Nail art

Le nail art si possono effettuare con ottimi risultati anche sulle unghie corte, l’importante è seguire alcune indicazioni che non contribuiscono ad appesantirle troppo. Da prediligere effetti leggeri, con poche decorazioni che coprono solo alcune parti dell’unghia. Ad esempio una striscia di glitter al centro di ogni unghia su base chiara oppure decorazioni effettuate con la tecnica dello stamping poco pesanti sempre su base nude possono ottenere degli effetti molto belli e valorizzare l’unghia corta. Altrimenti anche il french, che sia esso tradizionalmente bianco o effettuato con altri colori, può essere una buona scelta.