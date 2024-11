La french manicure oro è la nuova tendenza unghie per l’autunno inverno 2024 2025. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Tendenze unghie: la manicure si tinge di oro

Per questo autunno inverno 2024 2025 la manicure si tinge di oro. Una manicure quindi che riprende il colore del noto metallo prezioso, una manicure che vi sorprenderà e che non vedrete l’ora di sfoggiare. Il colore oro è quindi quello che serve per valorizzare ancora di più le nostre unghie e renderle super glam e super chic. Di grande tendenza è la French manicure oro, ovvero il colorare l’iconica punta non di bianco ma proprio di oro, per un look davvero incredibile. Pensate che l’hashtag #goldfrenchnails è già diventato virale tanto da rendere questa manicure la manicure di queste stagioni fredde. Questa manicure è perfetta soprattutto da realizzare sulle unghie a mandorla, ma in realtà si può riuscire a realizzare anche sulle unghie corte.

Tendenze unghie: come realizzare la French Manicure oro

Come abbiamo appena visto, la french manicure oro è la manicure di stagione. Come si realizza? Questa manicure si realizza come la classica french, solo che al posto del bianco sulla lunetta in questo caso mettiamo il colore oro. Questo colore va benissimo sia nella versione matte sia in quella cromata, sia che abbia un finish omogeneo o brillantinato. Insomma, dipende dai gusti e dall’occasione in cui volete sfoggiate questa meravigliosa french manicure oro! Per queste stagioni ci sono diverse idee di nail art da cui prendere ispirazioni, dove il colore oro è protagonista. Andiamo ora a vederle insieme.

Tendenze unghie: idee manicure oro

Dopo aver visto come si realizza una classica french manicure oro, che si appresta a essere la manicure dell’autunno inverno 2024 2025, andiamo a vedere insieme qualche idee di nail art da cui prendere ispirazione:

Unghie quadrate : facciamo un passo indietro negli anni Novanta quando le unghie quadrate erano super cool. Anche questo autunno lo saranno quindi, se siete stufe delle solite unghie a mandorla è ora di cambiare!

: facciamo un passo indietro negli anni Novanta quando le unghie quadrate erano super cool. Anche questo autunno lo saranno quindi, se siete stufe delle solite unghie a mandorla è ora di cambiare! Strass: non possono mancare le unghie gioiello, ovvero decorate con strass e perline, eleganti e chic, perfette per un evento informale o per un appuntamento a due.

non possono mancare le unghie gioiello, ovvero decorate con strass e perline, eleganti e chic, perfette per un evento informale o per un appuntamento a due. Sticker: via libera agli sticker a tema autunnale e invernale, frutta e verdura di stagione in particolare, per dare un tocco in più alla manicure.

via libera agli sticker a tema autunnale e invernale, frutta e verdura di stagione in particolare, per dare un tocco in più alla manicure. Monocromatiche : se siete a metà strada tra il massimalista e il minimalista le unghie monocromatiche sono quelle che fanno per voi, magari con l’aggiunta di qualche effetto speciale. Da preferire una tonalità di oro chiara.

: se siete a metà strada tra il massimalista e il minimalista le unghie monocromatiche sono quelle che fanno per voi, magari con l’aggiunta di qualche effetto speciale. Da preferire una tonalità di oro chiara. Syriup nail: è una tendenza nuova che consiste nel realizzare le unghie effetto sciroppo. Perfetta anche con l’oro.

è una tendenza nuova che consiste nel realizzare le unghie effetto sciroppo. Perfetta anche con l’oro. Gelatina: infine le unghie effetto gelatina per un look davvero originalissimo da privare subito!

Insomma, di idee per la vostra manicure oro ce ne sono davvero tante, basta solo trovare quella perfetta per noi!