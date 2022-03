Una vita in fuga: trama e cast

Una vita in fuga è finalmente disponibile in tutte le sale, il film è infatti uscito il 31 marzo 2022. Ecco tutte le informazioni che abbiamo, la trama e il cast della nuova pellicola girata ed interpretata da Sean Penn per la prima volta davanti alla cinepresa con la figlia Dylan Penn.

Ecco tutto ciò che sappiamo sulla pellicola.

Una vita in fuga: la trama

La trama di Una vita in fuga è tratta dal libro autobiografico di Jennifer Vogel, in cui la scrittrice e giornalista racconta la sua vita e il rapporto complicato con il padre, John Vogel, conosciuto per essere un abile falsario ricercato per tutta l’America.

Questa storia ne racconta, di fatto, due: quella di rivalsa di Jennifer che nonostante l’esistenza difficile e la delusione per la scoperta di chi fosse veramente il padre, riesce a dare una svolta alla propria vita.

Allo stesso tempo invece, John verrà inghiottito dai suoi stessi errori.

Il cast: chi sono i protagonisti del film

Come abbiamo già accennato, protagonisti del film diretto da Sean Penn, sono Sean Penn stesso, che veste i panni dell’ambiguo John Vogel e Dylan Penn, che interpreta invece la figlia tormentata ma tenace di Vogel, Jennifer.

Padre e figlia, gli attori intendiamoci molto legati nella vita reale, si ritrovano per la prima volta l’uno accanto all’altra per dare vita ad un rapporto genitore-figlio che sembra essere molto distante da quello che è invece il loro che non sembra portare i segni del divorzio tra lo stesso Penn e l’attrice Robin Wright, madre appunto di Dylan nata nel 1991 pochi anni prima del divorzio dei genitori avvenuto nel 1996.

La storia vera dietro il film

Una vita in fuga è la storia, complicata, tra John Vogel, padre premuroso ma abile truffatore e la figlia Jennifer, diventata poi giornalista per il The Stranger e che per gran parte della sua vita è stata totalmente all’oscuro della doppia vita del genitore. Nel 2004 Jennifer Vogel decide di scrivere Film-Flam Man: a true family history, in cui racconta proprio il momento in cui scopre le attività illecite di Vogel senior.

A cosa si deve il titolo del film è presto detto: quando Jennifer ha appena 18 anni il padre si presenta davanti alla porta della casa che la giovane condivide con il proprio fidanzato e un coinqulino e le comunica che da lì a poco si sarebbe trasferito a Seattle. Jennifer, che al tempo non se la sta passando tanto bene non ci pensa due volte e segue il padre. Se John infatti è pieno di beghe legali, Jennifer senza un diploma, per mantenersi è costretta a lavorare in un call center e vivere in un casa fatiscente.

A quel punto, per entrambi, una “vita in fuga” sembra essere l’unica via percorribile. I due tentano di restare a galla, insieme, in questa vita che a Jennifer appare ingiusta, fino a quando la giovane non viene a scoprire dell’attività del padre con una telefonata di un agente di Polizia che lo ha preso in custodia.