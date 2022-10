Twentynine Palms: tutto sulla linea skincare di Jared Leto

Jared Leto ha lanciato una linea skincare dal nome Twentynine Palms, che debutterà il 25 ottobre. Sono previsti 12 prodotti diversi e se promettono una pelle come la sua, sarà difficile che non ottengano un grande successo.

La nuova linea di skincare di Jared Leto

Jared Leto sta per compiere 52 anni, ma sembra molto più giovane. Sicuramente merito dell’accesso ai più esclusivi trattamenti, ad una skincare eccellente e ad una genetica particolarmente fortunata. Fino ad ora i suoi segreti di bellezza erano rimasti nascosti, ma adesso ha deciso di lanciare una sua linea di skincare e di svelarli. La linea si chiamerà Twentynine Palms e debutterà il 25 ottobre, con ben 12 prodotti, tra cui un detergente per il viso, un siero e una maschera d’argilla, un detergente per il corpo, uno shampoo e dei balsami.

I prezzi vanno dai 40 ai 90 dollari e i prodotti verranno venduti sul sito ufficiale del marchio e in alcuni negozi di New York, Los Angeles, Londra e Parigi.

Un brand che non si fermerò al beauty

Jared Leto è pronto ad aprire la porta a diverse categorie di prodotti, posizionandosi nel settore della lifestyle. Nel lancio dei suoi primi prodotti ci sarà anche una sciarpa realizzata in edizione limitata, con le opere dell’artista e fotografo svizzero Douglas Mandry.

Come ha spiegato lo stesso Leto, che ha definito Twentynine Palms un parco giochi creativo, nel 2023 ci saranno nuove collaborazioni. Jared Leto è sempre stato un personaggio molto particolare e un grande amante dell’arte, come dimostra la sua carriera, divisa tra musica e recitazione, con uno stile unico e un grande interesse per la spiritualità. Un artista poliedrico ma molto concreto, con un grande talento anche nel mondo dell’imprenditoria. Ha investito in oltre 200 società, tra cui Airbnb, Uber e Spotify, ed è uno dei fondatori del social network di The Hive. Porta avanti moltissime attività, con grande impegno e grande talento. Ora ha deciso di entrare anche nel mondo della bellezza, dove sicuramente riuscirà a trovare spazio e ad ottenere un grande successo. Ultimamente capita spesso che le celebrità decidano di reinventarsi imprenditori beauty. Si tratta ormai di una moda sempre più diffusa. Basti pensare a Brad Pitt e Kate Moss, a Travis Barker e a molti altri. Quello della cosmesi è un mercato sempre più ricco e in costante crescita, che attira sempre più interesse. Difficile non farsi affascinare. Bisogna, però, domandarsi se i consumatori siano realmente interessati ai marchi delle star, che li portano a spendere delle cifre davvero molto alte. Lo scetticismo nei loro confronti sta aumentando. Non tutti sono disposti a spendere quelle cifre, ma sono rare le celebrità che decidono di dare vita ad una linea skincare low cost e accessibile a tutti. Nonostante questo, sembra impossibile pensare che i nuovi prodotti di Jared Leto non riescano ad ottenere successo. Il fatto che i fan abbiano sempre mostrato grande curiosità nei confronti dei suoi segreti di bellezza fa pensare che l’attore e cantante riuscirà sicuramente a conquistare i consumatori.