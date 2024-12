Che cosa sono le faccette dentali? Quando bisogna usarle? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Faccette dentali: che cosa sono?

Sarà capitato anche a voi di vedere persone con un sorriso perfetto e magari di provare anche invidia. Dovete sapere che spesso, dietro a questi sorrisi perfetti, ci sono loro, le faccette dentali. Ma, cosa sono esattamente? Le faccette dentali, dette anche veneers, sono delle protesi molto sottili, il loro spessore è infatti simile a quello delle lenti a contatto, che vengono applicate sulla superfice esterna dei denti, con lo scopo principale di migliorare l’estetica del sorriso. Queste faccette estetiche sono un sistema innovativo che permette di ottenere un sorriso pressoché perfetto, infatti, grazie alla loro applicazione, è possibile intervenire sulla forma, sul colore, sulla lunghezza e sulla posizione dei denti. In poche parole grazie a queste faccette si può ottenere il sorriso dei sogni senza un intervento chirurgico. Mica male eh? Vediamo adesso quando usarle e come.

Faccette dentali: quando usarle?

Come abbiamo appena visto, le faccette dentali servono per ottenere un sorriso perfetto migliorando quindi l’aspetto dei nostri denti. Ma, quando vanno utilizzate? Ad esempio nel caso di denti storti da raddrizzare, purché il problema sia superficiale e non strutturale, in caso di discromia dentale, ovvero l’alterazione del colore naturale del dente, in caso di diastema dentale, cioè se c’è troppo spazio tra un dente e l’altro, in caso di denti corti e infine in caso di microfratture dentali. Per applicare le faccette ci vuole molta precisione, quindi è bene rivolgersi a dei dentisti esperti. Dopo che il dentista avrà studiato il caso, ci sarà prima la limatura superficiale dei denti interessati, dopo di che verrà rimosso lo smalto per far sì che le faccette si attacchino in modo permanente. Il colore delle faccette verrà scelto con cura attraverso un software specifico che individua l’esatta gradazione e il colore migliore per il viso di ciascun paziente. Come detto, importante rivolgersi sempre a degli esperti.

Faccette dentali: le usano anche i vip?

Ebbene sì, anche dietro al sorriso perfetto di molti vip ci sono proprio loro, le faccette dentali. Di quali vip stiamo parlando? Scopriamoli adesso insieme: