“Tutto chiede salvezza 2“, scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, la trama, il cast, dove vederlo e la data di uscita.

Tutto chiede salvezza 2: quando esce e dove vederlo

“Tutto chiede salvezza 2” sta per arrivare. La seconda stagione della serie televisiva italiana tratta dall’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli uscirà il 26 settembre 2024. La serie è diretta da Francesco Bruni e sono previsi, per questa seconda stagione, cinque episodi. Gli episodi saranno visibili su Netflix. Vi ricordo, che per poter usufruire del servizio, è necessario essere in possesso di un abbonamento. Se ancora non lo avete, tutto quello che dovete fare è iscrivervi alla piattaforma e scegliere il piano che preferite, da quello più economico a quello premium. Dopo il successo della prima stagione de “Tutto chiede salvezza“, c’è tanta attesa per vedere cosa succederà i vari personaggi.

Tutto chiede salvezza 2: la trama della serie tv

Come abbiamo appena visto, su Netflix il prossimo 26 di settembre uscirà la seconda stagione della serie televisiva “Tutto chiede salvezza”. La prima stagione ha raccontato la storia di Daniele, il quale di risveglia in un SPDC, ovvero Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura contro la sua volontà, e ci dovrà passare una settimana dopo aver subito un TSO. Ma, cosa succederà invece in questa seconda stagione? Sono passati due anni, Daniele e Nina hanno avuto una figlia, Maria ma, poco dopo la nascita della piccola, le loro strade si sono separate. Anzi, tra loro è cominciata una vera e propria battaglia legale per la custodia della figlia. Entrambi possono godere del supporto delle rispettive, e diversissime, famiglie. Daniele, inoltre, dopo l’esperienza di due anni prima, è diventato infermiere e, grazie all’aiuto della dottoressa Cimaroli, sta per iniziare un tirocinio proprio nell’ospedale nel quale era stato ricoverato. Daniele ha cinque settimane di tempo per mostrare al giudice che quello per lui può diventare un lavoro stabile, oltre a dimostrare la propria affidabilità come genitore. Nel corse delle cinque settimane, Daniele conoscerà diversi pazienti che lo porteranno a riflettere sulla sua vita, facendolo spesso anche vacillare. Appuntamento quindi a settembre per vedere se Daniele riuscirà o meno a ottenere la custodia di sua figlia.

Tutto chiede salvezza 2: il cast della serie tv

Dopo aver visto le anticipazioni circa “Tutto chiede salvezza 2“, andiamo insieme a vedere quale sarà il cast. Nei panni del protagonista Daniele troviamo ancora l’attore italiana Federico Cesari, che nel corso degli anni abbiamo vito recitare in diverse serie televisive, quali per esempio “I Cesaroni“, “Tutti pazzi per amore 2″, “Don Matteo”, Skam Italia” e “Buongiorno mamma”. Nina è invece interpretata dall’attrice Fotinì Peluso, mentre a vestire i panni di Mario c’è sempre l’attore, drammaturgo e regista teatrale Andrea Pennacchi. Nei panni dell’infermiere Pino troviamo l’attore Ricky Memphis, che abbiamo visto recentemente in “Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia“. Nel cast anche Vincenzo Crea, Lorenzo Renzi, Bianca Nappi, Vincenzo Nemolato, Flaure BB Kavore, Filippo Nigro, Arianna Mattioli e Carolina Crescentini.