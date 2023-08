Scopriamo insieme tutti i titoli in uscita su Netflix a settembre 2023. Ci saranno tante belle novità tutte da scoprire, sia per quanto riguarda i nuovi titoli di film, ma anche per le serie tv e qualche ritorno.

Tutti i titoli in uscita su Netflix a settembre 2023: i film

Settembre è alle porte. Un mese di rientri e di inizi, ma anche di nuove uscite su Netflix, pronte a far compagnia a tutti gli abbonati. Ci saranno diverse novità sulla piattaforma di streaming, sia per quanto riguarda i film che per quanto riguarda le serie tv, con qualche ritorno da non perdere.

Tra i film che usciranno a settembre 2023 su Netflix troviamo:

La probabilità statistica dell’amore a prima vista – 15 settembre 2023: la storia di Hadley e Oliver, che iniziano ad innamorarsi su un volo da New York a Londra, ma sono costretti a separarsi. Il destino potrebbe essere dalla loro parte e farli incontrare di nuovo. Cosa accadrà? Una commedia romantica dai produttori di “Tutte le volte che ho scritto ti amo”;

– 15 settembre 2023: la storia di Hadley e Oliver, che iniziano ad innamorarsi su un volo da New York a Londra, ma sono costretti a separarsi. Il destino potrebbe essere dalla loro parte e farli incontrare di nuovo. Cosa accadrà? Una commedia romantica dai produttori di “Tutte le volte che ho scritto ti amo”; The Count – 15 settembre 2023: un horror con toni da commedia cupa, che immagina un universo parallelo ispirato alla storia recente del Cile. La storia di Augusto Pinochet, simbolo mondiale del fascismo, nelle vesti di un vampiro che vive nascosto;

– 15 settembre 2023: un horror con toni da commedia cupa, che immagina un universo parallelo ispirato alla storia recente del Cile. La storia di Augusto Pinochet, simbolo mondiale del fascismo, nelle vesti di un vampiro che vive nascosto; La dinastia del baseball – 19 settembre 2023: la storia di Mike Veeck, cresciuto nell’ombra del padre Bill Veeck, proprietario di squadre di baseball e membro della Baseball Hall of Fame. Un cognome leggendario nell’ambiente, fino a quando tutto si è interrotto dal momento che Mike ha mandato in frantumi la carriera del padre. Un documentario carico di emozioni;

– 19 settembre 2023: la storia di Mike Veeck, cresciuto nell’ombra del padre Bill Veeck, proprietario di squadre di baseball e membro della Baseball Hall of Fame. Un cognome leggendario nell’ambiente, fino a quando tutto si è interrotto dal momento che Mike ha mandato in frantumi la carriera del padre. Un documentario carico di emozioni; Vita Belle Badelieue 2 – 27 settembre 2023: due anni dopo che ha sfiorato la morte, Demba cerca di dare una svolta alla sua vita e abbandonare il suo desiderio di vendetta. Noumoukè resta coinvolto in diverse risse e Soulaymaan inizia ad essere un avvocato. Riusciranno i tre fratelli a non cedere alla violenza e alla brutalità degli eventi?

Tutti i titoli in uscita su Netflix a settembre 2023: le serie tv

Le serie tv che usciranno su Netflix durante il mese di settembre sono: