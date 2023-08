Scopriamo insieme tutti i titoli in uscita su Prime Video nel mese di settembre 2023. Tante novità dedicate agli abbonati, tra film e serie tv, tutte da non perdere.

Tutti i titoli in uscita su Prime Video a settembre 2023: le serie tv

Amazon ha annunciato in anteprima alcune delle novità in arrivo su Prime Video durante il mese di settembre 2023. Ci saranno tante novità in grado di appassionare gli abbonati alla piattaforma di streaming, tra film e serie tv, tutti da non perdere. Tra i titoli più attesi troviamo, per esempio, Gen V, spin-off di The Boys, la miniserie prequel di John Wick, The Continental, e la seconda stagione di La Ruota del Tempo.

Le serie tv che usciranno nel mese di settembre sono:

La Ruota del Tempo, Seconda Stagione – 1 settembre: un umile ragazzo di campagna scopre di essere il Drago Rinato, pericolosa figura della storia destinata a salvare il mondo oppure a distruggerlo. Una serie tv molto appassionante e ricca di colpi di scena, particolarmente apprezzata;

Tutti i titoli in uscita su Prime Video a settembre 2023: i film

Tra i film in uscita a settembre su Prime Video troviamo:

Sentinelle – 8 settembre: Francois Sentinelle conduce una doppia vita, di giorno è un poliziotto noto per i suoi metodi duri, e nel tempo libero è un cantante di varietà. Non vuole scegliere tra le due cose. Tutto cambierà quando una figura di spicco dell’élite locale viene rapita e un’altra uccisa. Cosa accadrà?;

Per il momento sono stati annunciati solo questi titoli, ma nel mese di settembre potrebbero uscirne altri. Tutti gli abbonati alla piattaforma streaming di Amazon Prime Video sono pronti a lasciarsi incantare da tutte queste novità interessanti. Proprio come ad agosto, ci saranno dei ritorni molto attesi, soprattutto tra le serie tv. Ogni titolo offerto dalla piattaforma è assolutamente da non perdere.