I cibi light sono tutti davvero dietetici? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Cibi light: cosa sono?

Tante di noi quando fanno la spesa cercano di acquistare soprattutto cibi light, ovvero quei cibi considerati poco calorici e quindi sani, adatti quindi per un’alimentazione sana e bilanciata. Ma, è davvero cosi? In realtà molti di questi cibi considerati light possono nascondere delle insidie, soprattutto se vengono consumati in quantità elevate. Ci sono infatti alcuni cibi ingannevoli che non fanno così bene come crediamo, che non sono così dietetici come crediamo. Adesso andremo a scoprire insieme i falsi cibi light.

Cibi light: sono davvero dietetici? Tutta la verità

Come abbiamo appena visto, bisogna stare attenti ai cibi light perché spesso nascondono delle insidie. Vediamo insieme qualche falso cibo light:

Burger vegetali: quelli confezionati contengono insidie in quanto sono ricchi di grassi saturi e sale, oltre che di proteine vegetali altamente processate. Il consiglio è quello quindi di prepararli a casa invece che acquistare quelli già pronti.

quelli confezionati contengono insidie in quanto sono ricchi di grassi saturi e sale, oltre che di proteine vegetali altamente processate. Il consiglio è quello quindi di prepararli a casa invece che acquistare quelli già pronti. Succhi di frutta : la frutta è essenziale in un’alimentazione sana e bilanciata ma è molto meglio o mangiarla normalmente o preparare a casa smoothies o frullati. I succhi di frutta confezionati infatti contengono molti zuccheri e sono anche poveri si fibre.

: la frutta è essenziale in un’alimentazione sana e bilanciata ma è molto meglio o mangiarla normalmente o preparare a casa smoothies o frullati. I succhi di frutta confezionati infatti contengono molti zuccheri e sono anche poveri si fibre. Muesli e yogurt: nonostante sia un’accoppiata sana e perfetta per la colazione, bisogna stare attenti alla scelta prima di tutto dello yogurt. Optare infatti per quello bianco e non per uno alla frutta. Anche il muesli è meglio prepararlo a casa con un mix di frutta secca invece che prendere quelli già pronti che possono contenere grassi e zuccheri aggiunti.

nonostante sia un’accoppiata sana e perfetta per la colazione, bisogna stare attenti alla scelta prima di tutto dello yogurt. Optare infatti per quello bianco e non per uno alla frutta. Anche il muesli è meglio prepararlo a casa con un mix di frutta secca invece che prendere quelli già pronti che possono contenere grassi e zuccheri aggiunti. Gallette: sono considerate l’alimento light per eccellenza ma bisogna stare attenti perché esse contengono poche fibre e poca acqua. Il consiglio è mangiare anche del pane e non solo gallette.

sono considerate l’alimento light per eccellenza ma bisogna stare attenti perché esse contengono poche fibre e poca acqua. Il consiglio è mangiare anche del pane e non solo gallette. Bevande zero : vanno consumate occasionalmente perché altrimenti porteranno solo conseguenze negative al nostro organismo.

: vanno consumate occasionalmente perché altrimenti porteranno solo conseguenze negative al nostro organismo. Gluten free: a meno di intolleranza al glutine, non è consigliato scegliere prodotto gluten free perché non sono meno calorici e soprattutto privano la nostra dieta di nutrienti fondamentali.

Cibi light: quali acquistare?

Abbiamo quindi appena visto quelli che sono i falsi cibi light o, perlomeno, cibi e bevande che comunque non vanno consumati in quantità elevate perché non sono così salutari come si pensa. Il preparare burger vegetali, frullati o muesli in casa è senza dubbio la scelta migliore e più salutare ma è anche vero che non tutti hanno il tempo di farlo. Quindi ciò che si deve fare è leggere attentamente le etichette dei cibi che vogliamo acquistare. Gli ingredienti infatti sono riportati in ordine decrescente, ovvero prima c’è l’ingrediente più presente, fino ad arrivare a quello presente in minor quantità. Limitare quindi al minimo gli alimenti che hanno nei primi posti zuccheri, grassi, sali o farine non integrali. Questo è quindi un buon modo per scegliere cibi o bevande davvero light e quindi più sane per il nostro organismo.