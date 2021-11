Tratta dall’omonimo film dello stesso regista, Tutta colpa di Freud arriva sulla tv in chiaro. Lo show di Paolo Genovese riprende la storia raccontata nella pellicola del 2014 con lo stesso nome. Dopo la pubblicazione su prime video a Febbraio 2021 ora la serie arriva anche su Canale 5.

Cambia il cast e anche la storia: la base della trama rimane la stessa, ma questa volta verranno toccati argomenti diversi. Ecco cosa c’è da sapere su Tutta colpa di Freud, la serie tv, quando inizia e il cast.

Tutta colpa di Freud, la serie tv: quando inizia e di cosa parla

La data per l’uscita di Tutta colpa di Freud è assicurata, la serie tv inizia mercoledì 1 Dicembre su Canale 5.

Le ultime puntate andranno in onda il 22 Dicembre, raggiungendo gli otto episodi: ogni mercoledì ne usciranno due alla volta. Per chi invece è già impaziente di vederla, è possibile recuperarli su prime video. La piattaforma di streaming infatti ha pubblicato la serie tv a Febbraio 2021; sempre lì è possibile recuperare anche il film originale del 2014.

Come nella pellicola, anche nella serie tv la storia ruota attorno al personaggio di Francesco, uno psicoanalista milanese.

Nello specifico, nella serie tv lo vedremo alle prese con il ritorno delle tre figlie nella casa paterna in seguito ad una serie di circostanze. A causa di questo evento inaspettato Francesco dovrà riuscire a mantenere l’ordine della sua abitazione e dei suoi pazienti, ritrovandosi a diventarne uno a sua volta. Comincerà infatti ad andare in terapia a sua volta per trovare un senso al caos che lo circonda.

Il cast e le riprese

Se nel film del 2014 il ruolo di Francesco era affidato a Marco Giallini, questa volta il protagonista sarà interpretato da Claudio Bisio. Nel cast vedremo anche Claudia Pandolfi nel ruolo della psichiatra di Francesco e Max Tortora come suo migliore amico. Le tre figlie invece, Sara, Marta ed Emma avranno rispettivamente i volti di Caterina Shulha, Marta Gastini e Demetra Bellina. Come nel film, anche qui ognuna delle tre dovrà fare i conti con un problema personale che cambierà la loro vita quotidiana. Sara è in procinto al matrimonio, ma si rende conto di essere attratta da un’altra persona. Marta è una ricercatrice universitaria che deve affrontare la fine della relazione extraconiugale con un suo professore, mentre Emma è una diciottenne che sogna di diventare un’influencer.

Anche questa volta la scrittura è stata affidata a Paolo Genovese, che nel film del 2014 si era occupato anche della regia. Essendo una co-produzione fra prime video e Mediaset, la serie tv è già completamente disponibile sulla piattaforma streaming di Amazon. In chiaro invece andrà in onda dal 1 Dicembre 2021 su Canale 5. Nonostante la serie tv sia ambientata a Milano, diverse scene sono state girate anche a Roma. Partite a Dicembre 2019, per un po’ di tempo le riprese sono state bloccate a causa della pandemia; sono poi state terminate nell’estate 2020. Si tratta sicuramente di una serie tv divertente ma anche profonda, da vedere assolutamente se vi è piaciuto il film.