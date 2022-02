Pantone ha presentato quest’anno il nuovo colore del 2022, stiamo parlando del viola o Very Peri che sarà il colore della primavera 2022. Il nuovo viola è una tonalità dinamica di blu pervinca con un vivace sottotono di rosso violaceo.

Un colore che stimola l’inventiva e la creatività. Qui vi mostreremo come questo colore è arrivato sulle passerelle di tutto il mondo e come creare i vostri look all’ultima moda.

Il colore viola visto nelle sfilate primavera-estate 2022

Il Very Peri rappresenta il periodo di transizione che tutti noi stiamo vivendo. Dopo un lungo periodo di isolamento, da cui fortunatamente stiamo uscendo, si può notare come le nostre nozioni e stili di vita siano cambiati e si stanno evolvendo.

Questo colore è nato proprio con lo scopo di regalarci serenità e positività, invitandoci a guardare avanti e a riprendere il controllo della nostra quotidianità. È simbolo di ripartenza.

La moda finalmente riparte e abbraccia proprio il viola che diventa il vero protagonista delle sfilate primavera-estate 2022. Da Gucci a Valentino, le passarelle si colorano di un viola luminoso e deciso. L’Haute Couture di Valentino presentata a Venezia nello scenario magico dell’Arsenale di Venezia, è stato uno dei primi “palcoscenici” del very peri.

Lanvin apre la sfilata proprio con un abito di color viola e lo ripropone anche maniche corte e dalla tonalità più chiara. Alberta Ferretti crea il perfetto abito da sera estivo e il colore non poteva che essere il very peri. Anche Tod’s porta in passerella il colore della Primavera-Estate 2022. Versace, invece, decide di abbinare il viola con colori vividi e vibranti, molto primaverili come il verde, l’arancio e il fucsia fluo.

Mix and Match del colore dell’anno

Le sfilate di moda ci hanno già mostrato la via su come indossarlo, ma oggi vi daremo qualche consiglio più specifico sull’abbinamento cromatico del viola.

Questo colore a prima vista ha ingannato un po’ tutte facendoci credere che si trattasse di un lilla. In realtà non è così, in questo caso, stiamo parlando di un colore molto più luminoso e brillante. La differenza sta nella percentuale di rosso. Infatti questo viola è una delle poche nuance appartenenti alla famiglia di blu che però entra nei coloro a sottotono caldo! Come indossare, quindi, questo pervinca e come abbinarlo?

Essendo un colore molto deciso, questo può essere lasciato come protagonista del look: indossando un abito lungo elegante e glamour, oppure mettendo dei completi total look molto più informali. Come abbiamo già detto, essendo un colore già di per sé stupefacente, possiamo semplicemente renderlo ancora più luminoso con accessori o di oro o di argento.

Per dosare questo colore e rendere il nostro stile molto più street senza esagerare lo possiamo abbinare a dei colori dal tono neutro come il bianco, l’avorio o il nero.

Altrimenti, come ci hanno suggerito Valentino e Versace sulle loro passerelle, possiamo creare dei look in formula color blocking, unendo questa nuance con colori primaverili: