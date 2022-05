Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov sono due band che hanno deciso di collaborare e sono stati scelti come rappresentanti della Moldavia all’Eurovision Song Contest 2022 con il brano Trenuleţul. I due gruppi hanno deciso poi di creare un album comune.

Scopriamo chi sono queste due band, le loro canzoni e carriera, sapendo che li vedremo alle semifinali.

Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov: chi sono

Zdob şi Zdub

Sono una band rock e folk rock della Moldavia formata negli anni ’90.

La loro musica unisce elementi punk rock, hip hop, musica tradizionale e popolare balcanica, moldava e russa. Hanno già rappresentato il paese due volte: nel 2005, arrivando al sesto posto, il miglior risultato fino al 2017 con Bunica bate doba, e di nuovo nel 2011, con la canzone So Lucky.

Al momento sono formati da: Roman Iagupov, Mihai Gîncu, Sveatoslav Staruș, Andrei Cebotari, Valeriu Mazîlu, Victor Dandeș. All’inizio della loro carriera, tra il 1994 e il 1999, la loro composizione cambiava spesso: ha volte aveva due cantanti, o due chitarristi, un clarinettista e così via.

Già dal 1994 però ottengono l’attenzione del loro futuro produttore e nel giugno dello stesso anno sono notati dai media di Chisinau, loro città natale.

Negli anni successivi iniziano ad aprire diversi concerti per band rock, partecipare a festival e scrivere canzoni sia in rumeno sia in russo. La loro discografia è molto vasta, conta circa dieci album rilasciati tra il 1996 e il 2019. Ad esempio hanno suonato spesso con il musicista jugoslavo Emir Kusturica e hanno partecipato con i Red Hot Chili Peppers al concerto nella Piazza Rossa di Mosca.

Fraţii Advahov

Sono un duo di musicisti folk provenienti da Cahul. Per diversi anni hanno lavorato insieme come orchestra, prima di collaborare con una rock band.

Sono un duo di fratelli, Vasile e Vitalie Advahov. Anche il loro duo nasce a Chisinau, ma nel 2005. Durante i loro anni di scuola superiore, facevano parte di un gruppo orchestrale chiamato Mugurașii. Originariamente il gruppo era pensato per essere piccolo, ma con l’aumento di popolarità molti musicisti moldavi e rumeni hanno deciso di unirsi, creando una vera e propria orchestra. Nel 2020, infatti, è formata da quarantacinque musicisti.