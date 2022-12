Treason: cast della miniserie di Netflix

Treason è una nuova miniserie Netflix disponibile sulla piattaforma di streaming dal 26 dicembre 2022. Di genere thriller / spy ma anche romantico, racconta la complicata relazione tra un agente dell’MI6, sua moglie, una spia russa tornata dal passato del protagonista e una lunga serie di complicazioni all’interno dell’organizzazione.

Treason, Netflix: protagonisti e attori principali

Il protagonista dello show è l’attore Charlie Cox, più che noto a tutti per il suo ruolo principale in Daredevil (ruolo, quello di Matt Murdock, che Cox vestirà nuovamente nel 2024 con Daredevil: Born Again). In Treason è invece Adam Lawrence, agente dell’MI6 che si è guadagnato una certa fama dopo aver sventato un attentato all’ambasciata britannica a Baku, in Azerbaigian. Ma quando il capo dell’MI6, Sir Martin Angelis, viene quasi ucciso e una sua ex fiamma torna in gioco, Adam si rende conto che il suo successo sul lavoro potrebbe essere stato orchestrato da qualcuno con secondi fini.

La suddetta ex fiamma è una spia russa dal nome Kara Yerzova che ha un rapporto complicato sia con Adam che con la SVR, l’agenzia di spionaggio della Russia. Il coinvolgimento di Kara nell’attentato a Sir Martin la rende un bersaglio, ma potrebbe avere abbastanza influenza su Adam da poterne uscire indenne. Ad interpretarla è Olga Kurylenko a sua volta nota per una parte nell’Universo Marvel, quella della Taskmaster Antonia Dreykov in Black Widow.

Infine, tra i protagonisti troviamo Maddy, ex ufficiale dell’esercito nonché moglie devota di Adam e la matrigna dei suoi due figli, Callum ed Ella. Ma quando la promozione di Adam mette a rischio la loro famiglia, Maddy vuole delle risposte, soprattutto dopo aver scoperto che suo marito è stato di nuovo in contatto con Kara. A vestirne i panni è Oona Chaplin, il cui cognome solleva subito la domanda: sarà parente di Charlie Chaplin? La risposta è sì: è sua nipote!

Ma al pubblico amante delle serie tv è nota soprattutto come moglie di Robb Stark, Talisa di Game of Thrones!

Treason, Netflix: altri personaggi

A completare il cast di Treason troviamo poi altri attori e altrettanti personaggi, sebbene già il trio centrale catalizzi benissimo l’attenzione del pubblico.

Ad ogni modo, il cast vanta anche la presenza di Ciarán Hinds quale capo dell’MI6 Sir Martin Angelis, Tracy Ifeachor come ufficiale dell’esercito collega di Maddy dal nome Dede Alexander e Audrey Gratz in qualità di Alex Kingston. Completano la lista anche Lord Anton Melnikov come Danila Kozlovsky e Patrick Hamilton nei panni di Adam James.

Non resta che godersi una maratona delle cinque puntate, mentre sui social qualcuno già domanda se ci sarà possibile di vedere una seconda stagione di Treason. Mai dire mai, certo, ma sicuramente è un po’ presto per parlare del futuro di questo progetto di Netflix. Intanto, il pubblico dovrà farsi bastare i cinque episodi, godendosi la presenza di Charlie Cox che, legato ai suoi fan della Marvel, ha colto l’occasione per un easter-egg a Spider-Man. Per scoprire di cosa si tratta bisogna vedere Treason e fare particolarmente attenzione al gioco delle carte e dei nomi…