Botox alla fonte: quali sono i pro e i contro di questo trattamento estetico? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Botox alla fronte: tutto sul trattamento estetico

Il botox è uno dei trattamenti estetici più richiesti, ormai anche dalle giovanissime. Con il termine botox ci si riferisce alla tossina botulinica che ha la funzione di rilassare i muscoli. La zona indicata per questo trattamento è il terzo superiore del viso, ovvero le rughe perioculari, ovvero le zampe di gallina, e le rughe della fronte. Con il botulino i lineamenti del viso non vengono intaccati ma si avrà un aspetto più giovane, più disteso e rilassato. Il botox non è da confondere con il filler, che invece è un dispositivo medico a base di acido ialuronico la cui funzione è quella di riempire in tessuti molli del viso. Serve quindi per riempire le rughe del terzo medio e del terzo inferiore del viso ed è anche molto usato per volumizzare le labbra. Fermo restando di rivolgersi sempre a un centro specializzato ed evitare ad esempio i botox bar, il botulino alla fronte è pur sempre un trattamento medico e ha quindi bisogno di diverse accortezze, come ad esempio l’evitare, da qualche giorno prima del trattamento, di assumere farmaci antinfiammatori e miorilassanti, poiché alcuni antibiotici potrebbero interferire con la tossina. Inoltre, una volta fatto il trattamento bisognerà stare molte attente, niente casco, fasce per capelli o cappelli per almeno tre giorni, e niente attività fisica che richieda di mettersi a testa in giu. come pilates o yoga. Ma andiamo a vedere ora nel dettaglio i pro e i contro del botox alla fronte.

Botox alla fronte: pro e contro di questo trattamento estetico

Il botox alla fronte è un trattamento estetico molto richiesto, anche dalla giovanissime. Ma, quali sono i pro? Quali sono i contro? Vediamolo adesso insieme. Cominciamo dai pro:

Riduzione delle rughe dinamiche : ridurre le righe è il motivo principale per cui si ricorre al botox. Rilassando il muscolo si evita quindi che si formino le righe a seguito di grandi movimenti espressivi.

: ridurre le righe è il motivo principale per cui si ricorre al botox. Rilassando il muscolo si evita quindi che si formino le righe a seguito di grandi movimenti espressivi. Compattezza pelle : il botox è ottimo anche per rendere la pelle più liscia e compatta.

: il botox è ottimo anche per rendere la pelle più liscia e compatta. Regolazione del sebo: con il botox alla fronte si regola anche la produzione di sebo.

Vediamo adesso i contro:

La tossina potrebbe verso muscoli che non si volevano trattare.

A differenza del filler con il botox non si può tornare indietro.

Botox alla fronte: come si esegue e quanto dura

Abbiamo appena visto quelli che sono i pro e i contro del botox alla fronte. Ma, come si svolge il trattamento? Quanto dura l’effetto? La tossina botulinica viene iniettata tramite microiniezioni nelle zone da trattare, a seconda delle necessitò del paziente. In generale l’effetto dura per 4 mesi, anche se il beneficio sulle rughe può arrivare anche a 6 mesi. Infatti è sconsigliato ripetere il trattamento prima di 6 mesi dall’intervento. Se volete anche voi fare il botox alla fronte, rivolgetevi a un centro specializzato. Gli esperti infatti sapranno valutare accuratamente e sapranno anche fornirvi in maniera più dettagliata i vantaggi e le controindicazioni del fare questo trattamento estetico.