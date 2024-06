Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i trattamenti corpo più richiesti di questa estate 2024.

Trattamenti corpo: cosa fare per sentirsi bene

L’estate è ormai alle porte e questo porta molte di noi a sentirsi insicure riguardo al proprio corpo, proprio perché è durante la stagione estiva che viene messo maggiormente in mostra, basta pensare a quando si indossa il costume da bagno. Fermo restando l’importanza non solo di saper accettare il proprio corpo ma soprattutto di non vergognarsene di fronte agli altri, esistono anche alcuni trattamenti che possono aiutare a sentirsi bene. Spesso si tende a prendersi cura soprattutto del viso, ma anche il resto del nostro corpo merita le nostre attenzioni e anche di essere coccolato. Già dal mese di aprile aumentano le prenotazioni per trattamenti che ad esempio drenano o snelliscono, ma adesso andiamo a vedere insieme quali sono i trattamenti corpo più richiesti durante l’estate.

Trattamenti corpo: i più richiesti dell’estate 2024

Come abbiamo appena visto, a partire dal mese di aprile aumentano le prenotazioni per i trattamenti corpo, in vista dell’estate. Ma vediamo quali sono i più richiesti per questa estate 2024:

La criolipolisi: si tratta di una procedura dermatologica non invasiva, è una valida alternativa alla liposuzione. In poche parole il grasso viene congelato con temperature che vanno dai -6 ai -10 gradi. In questo modo il grasso si separa dalla sua sede per essere poi rimosso in maniera naturale tramite il metabolismo epatico. Non ha effetti collaterali e non prevede convalescenza.

si tratta di una procedura dermatologica non invasiva, è una valida alternativa alla liposuzione. In poche parole il grasso viene congelato con temperature che vanno dai -6 ai -10 gradi. In questo modo il grasso si separa dalla sua sede per essere poi rimosso in maniera naturale tramite il metabolismo epatico. Non ha effetti collaterali e non prevede convalescenza. La crioterapia : altro trattamento molto richiesto, conosciuto anche come terapia fredda. Il corpo viene sottoposto a uno shock termico al fine di stimolare la circolazione sanguinea ed è ottimo al fine di contrastare il ristagno dei liquidi e le gambe gonfie. Prima di farla bisogna sottoporsi a un controllo medico. La prima seduta è a -60 gradi per 30 secondi, mentre la seconda è a – 132 gradi per 3 minuti. Una volta terminate le sedute vengono fatti fare degli esercizi di riscaldamento con esercizi e massaggi.

: altro trattamento molto richiesto, conosciuto anche come terapia fredda. Il corpo viene sottoposto a uno shock termico al fine di stimolare la circolazione sanguinea ed è ottimo al fine di contrastare il ristagno dei liquidi e le gambe gonfie. Prima di farla bisogna sottoporsi a un controllo medico. La prima seduta è a -60 gradi per 30 secondi, mentre la seconda è a – 132 gradi per 3 minuti. Una volta terminate le sedute vengono fatti fare degli esercizi di riscaldamento con esercizi e massaggi. La coppettazione: tecnica antica che prevede il risucchio della pelle con delle coppette. Non è un trattamento dimagrante o drenante ma è ottimo al fine di sciogliere le tensioni e rilassare i muscoli del corpo.

tecnica antica che prevede il risucchio della pelle con delle coppette. Non è un trattamento dimagrante o drenante ma è ottimo al fine di sciogliere le tensioni e rilassare i muscoli del corpo. L’elettroterapia: la cellulite è uno degli inestetismi più odiati da noi donne, soprattutto durante la stagione estiva. Ecco che un aiuto contro la cellulite c’è l’elettroterapia, ovvero un trattamento indolore che sfrutta gli impulsi elettrici. Gli elettrodi vengono posizionati sulla zona che vogliamo trattare e in base alle necessità del paziente. Questa stimolazione mirata sul ristagno dei liquidi è molto importante per il drenaggio. Se si vuole ottenere un buon risultato il consiglio è quello di fare almeno due sedute a settimana.

Questi sono quindi i quattro trattamenti corpo più richiesti per questa estate 2024. E voi, avete intenzione di provarne uno?

