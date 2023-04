Transatlantic: quando esce su Netflix?

Transatlantic è una nuova serie tv che sta per debuttare su Netflix. Una serie tv drammatica, che si ispira a Casablanca. Scopriamo insieme la data ufficiale di uscita sulla piattaforma di streaming.

Transatlantic debutta su Netflix: quando esce



Transatlantic sta per debuttare su Netflix. La nuova serie tv è solo uno dei tanti titoli che stanno per uscire sulla piattaforma di streaming, durante il mese di aprile, ma è anche uno di quelli che sicuramente riuscirà ad ottenere un grande successo. Il catalogo di Netflix torna ad arricchirsi di nuovi titoli di film, serie tv, documentari e show. Un nuovo mese è iniziato e tantissime novità riusciranno a rendere i telespettatori particolarmente felici di scoprire nuove avventure. Tornando a Transatlantic, sicuramente riuscirà a conquistare tutti con la sua trama particolarmente interessante e coinvolgente. Una nuova serie tv drammatica che si ispira a Casablanca e racconta la storia di un gruppo di giovani eroi in fuga dal nazismo. La serie è composta da sette episodi ed è pronta a trascinare il pubblico in una storia vera, che racconta di un gruppo di giovani eroi che, negli anni ’40, ha aiutato tantissimi profughi a fuggire dalla Francia nazista per riuscire a salvarsi. Si tratta di una serie tv che sicuramente riuscirà a coinvolgere gli spettatori, grazie alla sua interessantissima trama, puntando l’attenzione su una storia realmente accaduta, che dovrebbe essere ricordata molto più spesso. I protagonisti di questa storia sono Varian Fry, Mary Jayne Gold e l’Emergency Rescue Committee. Transatlantic è una nuova serie tv davvero molto drammatica e toccante, pronta a toccare il cuore dei suoi spettatori, puntando i riflettori su una storia vera, di coraggio, di altruismo, che riuscirà inevitabilmente a coinvolgere tutti. La data ufficiale del debutto di Transatlantic su Netflix è il 7 aprile 2023, in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.

Transatlantic arriva su Netflix: la trama della serie tv



Il 7 aprile 2023 la nuova serie tv Transatlantic debutterà ufficialmente su Netflix. Si tratta di una serie tv ispirata ad una storia vera, molto toccante e profonda, ambientata a Marsiglia, tra il 1940 e il 1941. La storia vera di cui si parla è quella di Varian Fry, Mary Jayne Gold e dell’Emergency Rescue Committee. Un gruppo internazionale di giovani supereroi rischia la vita per aiutare oltre duemila profughi a scappare dalla Francia, che è occupata dai nazisti, inclusi molti artisti tra i più ricercati dal regime. Insieme ai loro famosi protetti riescono ad occupare una villa ai margini della città, dove la minaccia di un pericolo mortale lascia il posto a collaborazioni inaspettate e amori intensi. Una storia che sicuramente coinvolgerà i telespettatori, soprattutto tenendo conto che si tratta di una storia realmente accaduta. Questa nuova serie tv, pronta a debuttare su Netflix, porterà indietro nel tempo il pubblico, raccontando una storia davvero molto intensa, con tanti colpi di scena che lasceranno i telespettatori a bocca aperta. Non perdetevi l’appuntamento con Transatlantic, la nuova serie tv di Netflix, che sarà disponibile a partire dal 7 aprile 2023.