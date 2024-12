Un nuovo format per la moda maschile

Il mondo della moda è in continua evoluzione e Tranoï, un nome di spicco nel panorama delle fiere di settore, ha deciso di abbracciare il cambiamento. Con l’arrivo della stagione autunno-inverno 2025, Tranoï si trasforma, abbandonando il tradizionale format business to business per diventare una vetrina promozionale dedicata a collettivi creativi. Questo nuovo approccio mira a mettere in luce il talento di dieci stilisti giapponesi, desiderosi di sfruttare l’immagine di Parigi, capitale della moda.

Un evento esclusivo alla Gaîté Lyrique

Il Tranoï Showcase si svolgerà presso la Gaîté Lyrique, un luogo iconico di Parigi, in una sola serata, giovedì, dalle alle . Boris Provost, direttore generale di Tranoï, ha dichiarato che l’evento offrirà un formato inedito, permettendo ai brand di beneficiare di installazioni, sfilate e cocktail. Questo nuovo tipo di evento è pensato per attrarre buyer e stampa, creando un’opportunità unica di networking e visibilità per i designer.

Dieci stilisti giapponesi in vetrina

La prima edizione di Tranoï Showcase accoglierà dieci stilisti giapponesi, tutti nuovi a Parigi e non ancora distribuiti. Tra questi, nomi come Aresamakoresama, Hikari Takayama e JiJi, che hanno già ricevuto riconoscimenti nei concorsi Next Fashion Designer of Tokyo e Sustainable Fashion Design Award. La sfilata collettiva, prevista per le , sarà seguita da un cocktail di networking, un’occasione imperdibile per scoprire le ultime tendenze e connettersi con i protagonisti del settore.

Un futuro incerto per i brand di Tranoï Uomo

Con questa nuova direzione, sorgono interrogativi su cosa accadrà ai brand che in passato esponevano a Tranoï Uomo. La divisione moda di Gl events, sotto la direzione di Florence Rousson, sta attualmente delineando una roadmap per lo sviluppo dei suoi saloni, tra cui Première Vision e Tranoï. La decisione di mettere da parte la sessione uomo per concentrarsi sulle novità del settore femminile è un segnale chiaro di come la moda stia cambiando e di come i brand debbano adattarsi a queste nuove dinamiche.