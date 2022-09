Sta per tornare ufficialmente con un nuovo brano nato dal connubio di personalità eccezionali; Tornerai è il titolo e lei è la grande e iconica Giorgia.

L’artista romana sta per tornare più carica che mai con il suo nuovo singolo; dopo una mancanza di quasi sei anni dal mercato discografico Giorgia ha proposto a Il tempo delle donne (edizione 2022) il suo nuovissimo inedito: scopriamo insieme testo, autori e significato del brano.

Tornerai di Giorgia: produzione d’eccezione per il nuovo inedito

Presentato a sorpresa alla nona edizione del festival Il tempo delle donne (evento organizzato dal Corriere della Sera), il nuovo inedito di Giorgia unisce la penna di tre personalità d’eccezione che si sono riunite e soprattutto si sono ritrovate compatibili nella sua realizzazione.

Tornerai è stata scritta infatti da Giorgia con la partecipazione di Francesca Michielin e Ghemon. La produzione è stata invece curata da Big Fish.

Tornerai: il testo della canzone

Tornerai sui tuoi passi

io non ne ho dubitato mai

vuoi un caffè per restare sveglio

e contare ogni secondo

Mi dirai parole nuove

che non ho sentito mai

e sarà come saper volare

fuori dalla mia finestra

e stare soli, soli

fino a che ci va

lontano dal rumore di questo momento

buttare via le verità nel vento

Per oggi

sarai la parte nascosta di me che ancora ci crede

per oggi

sarai il muro che cede affinché io ritrovi la fede

Cambierai i tuoi programmi

per fermarti ancora un po’

qui da me

dentro ai miei segreti

vuoi sederti o resti in piedi?

Mi dirai che fuori piove

ma io non c’ho creduto mai

e la mente se ne va di fuori

fuori dalla mia finestra

e stare nudi, nudi

fino a che ci va

senza vergognarsi di passare il segno

e senza possibilità di ritorno

Per oggi

sarai la parte nascosta di me che ancora si chiede

se oggi

sarai il muro che cede affinché io ritrovi la fede

O per oggi

sarai quell’onda che arriva e non torna mai.

Attualmente non è ancora chiaro se il nuovo inedito di Giorgia sia destinato ad arrivare in radio e a diventare a tutti gli effetti un singolo. Considerando la poca semplicità delle parole, a partire dalla costruzione sintattica fino ad arrivare all’ermetico senso complessivo, si apre l’opzione che Tornerai possa essere riservato solo per la diffusione sugli store figitali.

Si attendono aggiornamenti a riguardo.

Il significato del testo di Tornerai

Il brano Tornerai, nato dalla fusione delle penne di Giorgia, di Ghemon (che, ricordiamo, è uno dei cantautori e rapper più ascoltati in Italia al momento) e di Francesca Michielin, è un brano che parla d’amore, sebbene non sia esattamente reso esplicito e non se ne colga a primo impatto il senso.

La protagonista si rivolge a qualcuno di cui si fida in toto; una persona che ha dei difetti e non è perfetta, una persona che ha fatto degli errori ma che è anche pronta a tornare sui suoi passi, per cambiare e per correggere tutto ciò che è stato: “Per oggi sarai la parte nascosta di me che ancora si chiede se oggi sarai il muro che cede affinché io ritrovi la fede” – e noi siamo assolutamente pronti a vivere nuove emozioni avvolgenti, tra le righe di un amore che si affievolisce e poi si riaccende, tra quelle leggere onde del mare che arrivano a riva e rimangono per sempre.