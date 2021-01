Nella nuova scena musicale del rap italiano, Ghemon sembra proprio essere tra gli esponenti più apprezzati. Il suo stile è il risultato di diversi generi quali l’hip-hop, il soul e il funk, che hanno trovato un punto in comune nella sua persona.

Ma chi è Ghemon? Scopriamo di più sulla carriera e la vita del cantante.

Chi è Ghemon

All’anagrafe è Giovanni Luca Piariello, ma nella scena musicale è noto tra fan e colleghi con il nome d’arte di Ghemon. È nato ad Avellino, nella regione Campania, il 1° aprile del 1982, sotto il segno dell’Ariete. Fin da piccolo, Ghemon è appassionato di scrittura, che declina prima nei graffiti, poi nella composizione di testi quando si avvicina alla scena dell’hip-hop, nel 1995, mentre ascolta il celebre album degli Articolo 31, in cui è inserito il brano “Tocca qui”.

Nel 1996, Ghemon intraprende la sua prima esperienza in campo musicale, entrando a far parte del gruppo 15 Baratto, una crew nota per cantare in dialetto irpino. Nel 2002 il rapper si trasferisce a Roma, dove prende una laurea in Giurisprudenza. Il rap, comunque, rimane una sua forte passione. Nel 2005 infatti si unisce ai Soulville, mentre nel 2007 tenta la carriera da solista. Il suo genere rimane molto di nicchia, ma alcune collaborazioni con altri esponenti più “pop” della musica italiana, hanno sicuramente contribuito a far conoscere il suo nome ad un pubblico più vasto.

Prima su tutte la collaborazione con Neffa, che per Ghemon è uno dei suoi idoli dell’infanzia, con cui nel 2013 pubblica il singolo “Dove sei”. Nel 2018 invece, insieme alla cantante ed ex allieva di Amici Elodie, pubblica il singolo “Rambla”. L’anno dopo Ghemon arriva a calcare il palco del rinomato Festival di Sanremo, presentando il singolo “Rose viola”.

Influenze musicali

Nonostante il genere musicale a cui appartiene, si possa catalogare nella categoria rap, lo stile adottato da Ghemon nei suoi testi risulta essere molto sinuoso ed elegante. Come per ogni artista, il suo è il risultato di diverse influenze musicali che hanno caratterizzato la sua prima giovinezza. È curioso come, tra i suoi miti, ci siano rapper che in passato sono stati notoriamente “rivali“, come gli Articoli 31 e Neffa, con cui ha anche avuto l’occasione di duettare.

Vita privata e curiosità

Se il rapper è riuscito a raggiungere risultati soddisfacenti nella sua vita, in passato Ghemon ha attraversato un periodo non facile. Ha infatti sofferto di una forte depressione per poi uscirne grazie all’aiuto di uno psicologo. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, sembra che il suo cuore appartenga ad una certa Giulia, una ragazza che prima di diventare la sua dolce metà è stata la sua migliore amica.

Oltre alla passione già citata per la scrittura e ovviamente quella per la musica, Ghemon sembra avere anche un’altra particolare passione. Si tratta di una particolare propensione a collezionare scarpe, l’artista infatti sembra possederne più di 500 paia.