Giornalista, conduttore televiso e radiofonico, autore di libri: Tommaso Labate continua la sua ascesa verso il giornalismo italiano.

Scopriamo insieme qualcosa in più su di lui, sulla sua vita e sulla sua carriera professionale.

Tommaso Labate: tutto sul giornalista e conduttore

Tommaso Labate è nato il 26 novembre 1979 (attualmente ha 43 anni) a Marina di Gioiosa Ionica da padre e madre architetti. È primo di tre fratelli e fino al 1997 vive nel paese natale, stesso anno in cui consegue il diploma classico.

Dopo la maturità decide di cambiare vita e si trasferisce a Roma, dove intraprende il percorso universitario con la Facoltà di Scienze Politiche presso la Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli (in altre parole, la Luiss).

Nel 2002 si laurea con lode con una tesi dedicata al Caso Moro e due anni dopo, nel 2004, inizia la carriera giornalistica con uno stage presso Il Riformista, quotidiano diretto da Antonio Polito. La sua presenza presso il quotidiano sarà continua fino al 2012, anno di svolta per Labate.

Infatti, dopo brevi parentesi presso Vanity Fair, l’Unità e Pubblico giornale, Labate entra a fare parte della redazione de Il Corriere della Sera, divenendo nel tempo figura di spicco e di riferimento anche per il diffondersi di notizie di politica molto importanti.

La carriera di Tommaso Labate sboccia dunque nel giornalismo; si occupa di attualità politica e di tutto ciò che comprende Italia e non. Diventa molto presto ospite di diversi talk show televisivi (soprattutto in Rai e LA7) in cui compare come opinionista. La televisione non gli dispiace, tant’è che dal 3 agosto al 5 settembre 2015 conduce il programma In onda (format di approfondimento quotidiano) insieme a David Parenzo.

Tommaso Labate non si ferma e in contemporanea alla televisione e al giornalismo, decide di buttarsi anche nella scrittura. Il 2 ottobre 2018 pubblica il suo primo libro, I Rassegnati. L’irresistibile inerzia dei quarantenni, edito da Rizzoli. Il libro raggiunge la seconda edizione dopo neanche un mese dalla pubblicazione: chapeau!

Essendo appassionato anche di calcio (interista doc), Labate pubblica nel 2021 un secondo libro dal titolo Interista Social Club. Viaggio al termine delle nostre notti insonni nell’anno dello scudetto, edito da Mondadori.

E la radio? Anch’essa è da considerarsi parte integrante della vita di Tommaso Labate. Egli infatti è anche conduttore radiofonico e attualmente condue Non è un paese per giovani su Rai Radio 2 in compagnia di Massimo Cervelli.

Giovane e dallo stile fresco, la voce di Tommaso Labate sta continuando a farsi sentire, attraversando i salotti televisivi più importanti e portando una visione chiara e oggettiva delle vicende di attualità del nostro paese, e non solo.

Vita privata di Tommaso Labate

Della vita privata del giornalista e conduttore non si hanno particolari informazioni. Tuttavia, una cosa è certa: Tommaso Labate è sentimentalmente legato all’attrice e modella Valeria Bilello, sicialiana doc. Sui social di entrambi (il profilo di Labate conta più di 18 mila follower) infatti, non mancano fotografie che li ritraggono felicemente insieme e dando un’occhiata alle date, pare che i due stiano insieme dal 2017.