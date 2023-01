“The Plane” è un film americano di genere action-thriller. Scritto da Charles Cumming e J. P. Davis e diretto da Jean-François Richet, regista di successo che nel 2009 si è aggiudicato ben 3 premi César per il film “Nemico pubblico”

Prodotto da MadRiver Pictures, Olive Hill Media, Di Bonaventura Pictures e G-BASE Film Productions.

La pellicola arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 25 gennaio, distribuito da Lucky Red e Universal Pictures International Italy.

“The Plane”, la trama

Durante una violenta tempesta, il coraggioso comandante Brodie Torrance salva i suoi passeggeri effettuando un pericoloso atteraggio di emergenza. L’aereo però si ferma su una remota isola delle Filippine. Un luogo totalmente devastato dalla guerra. I sopravissuti dovranno poi far fronte ad un’altra sfida.

Il gruppo, infatti, viene preso in ostaggio da degli spregiudicati che vivono in quelle terre.

Ma in questa avventura il comandante troverà un alleato davvero inaspettato. Stiamo parlando di Louis Gaspare, un uomo accusato di omicidio che l’FBI stava trasportando sul suo volo. Sicuramente l’ultima persona al mondo a cui avrebbe voluto chiedere aiuto.

Una trama avvincente, adrenalinica, inaspettata ed entusiasmante. Riuscirà il temerario pilota a scappare dall’isola e portare tutti in salvo? Non ci resta che aspettare per scoprirlo!

I protagonisti della pellicola

Il comandante Brodie Torrance, protagonista della pellicola, sarà interpretato da Gerald Bulter, attore e produttore cinematografico scozzese. Volto molto amato nei film d’azione.

Celebre al pubblico internazionale soprattutto per i suoi ruoli in film come: “Dracula“, “La dura verità“, “Il cacciatore di ex” con Jennifer Aniston, “Tomb Raider” con Angelina Jolie e “Attacco al potere” con Morgan Freeman.

Al suo fianco troviamo Mike Colter, attore statunitense altrettanto conosciuto per aver interpretato Luke Cage nella serie televisiva basata sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics.

Il cast completo

Insieme a loro troviamo anche Daniella Pineda (Jurassic Worlds – Il dominio), Tony Goldwyn (Divergent) e Yoson An (Mulan). Completano il cast Remi Adeleke, Joey Slotnick, Evan Dane Taylor, Paul Ben-Victor e Claro de los Reyes.

Come è nato il nuovo film d’azione?

Charles Cumming, responsabile della sceneggiatura, ha raccontanto come è nato il film: «L’idea mi è venuta mentre ero in viaggio con la famiglia in Egitto. Vivevamo un periodo in cui il terrore dei rapimenti era costante e, mentre atterravamo all’aeroporto di Hurghada, mi sono chiesto cosa sarebbe successo se il nostro aereo fosse stato dirottato dai terroristi»

Curiosità

Prossimamente al cinema, potremo vedere Gerald Bulter nuovamente alle prese con un film d’azione. Tuttavia, questa esperienza non è stata del tutto positiva. L’attore ha infatti rivelato di aver avuto un grave incidente durante le riprese del film.

«Stavamo girando una scena in Porto Rico. Il mio personaggio doveva aggiustare le ruote dell’aereo per vedere cosa non funzionasse. A un certo punto mi trovo questo strano liquido verde in gola, nel naso, in bocca, negli occhi», ha raccontato durante una puntata del talk show americano di Seth Meyers “Late Night”

«Mi bruciava tutto, e non sto scherzando. Mi sentivo bruciare vivo. E ho scoperto che si trattava di acido fosforico. Un momento davvero brutto. Ma alla fine ha funzionato molto per la scena»