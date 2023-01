Il mondo del cinema piange la scomparsa di Gina Lollobrigida, morta a 95 anni nelle ultime ore. L’attrice era da tempo ricoverata in una clinica di Roma, dopo una caduta in casa che le aveva procurato una rottura del femore.

Nonostante era stata dimessa da qualche giorno, le sue condizioni non erano delle migliori.

La diva del cinema italiano Gina Lollobrigida

Nata a Subiaco il 4 luglio 1927, Gina Lollobrigida rappresenta uno dei volti più celebri del cinema italiano. In 80 anni di carriera ha vinto numerosi premi, tra cui 7 David di Donatello e 2 Nastri d’Argento. Ma uno dei più importanti è il Golden Globe nel 1961 con il film “Torna a Settembre” di Robert Mulligan.

Inoltre, nel 1999 è stata nominata Ambasciatrice di buona volontà dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO). Nel 2018 invece ha ricevuto la sua stella a Hollywood sulla Walk of Fame. Oltre ad essere un’attrice di fama internazionale, è anche una stimata fotografata e scultrice.

I 10 migliori film dell’attrice

Nel giorno della sua scomparsa, vogliamo ricordare Gina Lollobrigida ripercorrendo alcuni dei suoi film più celebri.

“Pane, amore e fantasia“

Tra i più iconici c’è senza alcun dubbio “Pane, amore e fantasia“, un film del 1954 diretto da Luigi Comencini con protagonista Vittorio De Sica.

Nella pellicola l’attrice interpreta l’indimenticabile “La Bersagliera“. Un film in grado di rivoluzionare la commedia all’italiana.

“Fanfan la Tulipe“

Diretto da Christian Jacque nel 1952, rappresenta uno dei primi successi fuori dall’Italia dell’attrice. Film di gran successo, tanto da aggiudicarsi il premio per la miglior regia al Festival di Cannes e il prestigioso Orso d’Oro al Festival di Berlino.

“La provinciale“

Nel 1953 poi, reduce dal successo di “Fanfan la Tulipe“, l’attrice prende parte a “La provinciale“. Diretto da Mario Soldati, è un film sentimentale tratto dall’omonimo romanzo breve di Alberto Moravia. La sua interpretazione le permette di aggiudicarsi il premio la Grolla d’Oro di Saint Vincent.

“La romana“

“La romana” contiene una delle migliori interpretazioni drammatiche di Gina Lollobrigida. Diretto da Luigi Zampa, l’attrice viene affiancata da Daniel Gelin, Franco Fabrizi e Raymond Pellegrin.

“La donna più bella del mondo”

In questa pellicola invece recita al fianco di Vittorio Gassman. Un film biografico che ripercorre la vita della cantante lirica Lina Cavalieri, interpretata proprio dall’attrice. Ruolo con cui ha vinto il David di Donatello come miglior attrice protagonista nel primo anno in cui viene istituito il premio.

“Torna a settembre”

Commedia romantica del 1961 ambientata in Liguria, nella riviera di Levante. Pellicola iconica anche grazie alla meravigliosa scena di ballo che vede protagonisti Gina Lollobrigida e Rock Hudson.

“Il tesoro dell’Africa”

Un film di genere avventura diretto dal regista John Huston insieme a Truman Capote, che vede l’attrice al fianco di grandi celebrità del mondo dello spettacolo come Humphrey Bogart, Jennifer Jones e Peter Lorre.

“Venere imperiale“

Diretto da Jean Delannoy nel 1962, rimane una delle interpretazioni migliori di Gina Lollobrigida. La diva del cinema italiano ricopre il ruolo di Paolina Bonaparte, sorella di Napoleone.

“Le avventure di Pinocchio”

Meravigliosa nelle vesti della fata turchina ne “Le avventure di Pinocchio“, la serie televisiva tratta dal romanzo di Carlo Collodi e diretta da Luigi Comencini.

“Altri tempi“

Per ultimo, ma non per importanza, “Altri tempi“, un film collettivo del 1952 diretto da Alessandro Blasetti. Film con cui Gina Lollobrigida raggiunge la notorietà in Italia.