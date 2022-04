Molto spesso decidiamo di vedere qualche film o serie tv su Netflix Italia, per poi scoprire che non è più presente nel catalogo. Per questo è sempre meglio sapere prima quali contenuti stanno scadendo, anche per fare una maratona all’ultimo momento.

Magari sarà troppo tardi per le serie che scadono a fine aprile, ma abbiamo ancora qualche giorno per i titoli in scadenza di Netflix a maggio 2022. Se invece non ci interessa nulla, possiamo recuperare le uscite di aprile.

I titoli in scadenza di Netflix a maggio 2022

Prima settimana di maggio

I primi due titoli che verranno rimossi sono due: uno è un drama coreano, Boys Over Flowers, proposto in diverse versioni in diversi paesi, ormai diventato un cult.

Il secondo è invece un thriller crime del 2009, Iris. Nei giorni successivi verranno rimossi anche la commedia One day: Justice Delivered, il 7 maggio la serie drama Craig Ross Jr’s Monogamy e L’Ospite.

Il 3 maggio è in scadenza anche La cosa più semplice è complicare tutto. Il 4 L’altra sporca ultima meta, L’incantesimo del lago: Storia di una famiglia reale, The Experiment e Le avventure di Tin Tin – Il segreto dell’Unicorno.

Il 5 invece Tommaso, il 6 Se Dio Vuole. L’8 maggio La regina del crimine.

Seconda settimana

Il 9 Jumanji: The Next Level mentre il 12 Jumanji – Benvenuti nella giungla. L’11 maggio scade Hostel.

Il 14 maggio verranno eliminati molti titoli. Scomparirà dal catalogo l’horror-thriller Strangers from Hell e la miniserie Saints&Strangers. Per i bambini, verranno eliminati la serie musicale The Wiggles: Ready, Steady, Wiggle e il cartone giapponese Bakugan – Battle Planet. In scadenza c’è anche la serie The Real Housewives of New York City. Oltre a questi scade anche Il caso Spotlight, Cinderella Story, Lovesong.

Il 15 maggio vengono eliminate ben quattro serie per gli amanti delle opere coreane: Hwarang, Love in the Moonlight, Uncontrollably Fond e The Producers. Scadono anche i famosi Bastardi senza gloria, BlacKKKlansman, Boyhood, American Gangster, Highlander – L’ultimo immortale, I pinguini del Madagascar, Lucy, Pitch Perfect.

In scadenza su Netflix a maggio 2022: terza settimana e quarta settimana

Il 16 scade La pazza gioia, mentre mercoledì 18 scade la Gang del bosco. Il 19 maggio verrà eliminato il reality del 2o16 I pionieri dell’oro e il documentario del 2020 Especial 20 anos Fùtbol de Primera, una serie che celebra il programma Futbol de Primera. Il 23 maggio viene eliminato il documentario-reality Cucina estrema, del 2017.