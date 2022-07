Netflix ha aggiornato il catalogo con tutte le novità super attese per il mese di luglio 2022: siete pronti a scoprirle?

Tra le principali sicuramente Stranger Things 4 Vol.2 e Virgin River 4, ma non mancheranno altre interessantissime novità.

La stagione estiva, infatti, si arricchisce sempre di titoli travolgenti e le attese si fanno sempre più intense quando si tratta di sequel di serie-tv e nuove stagioni.

Andiamo a scoprire tutti i titoli che occuperanno il catalogo Netflix per luglio 2022.

Netflix luglio 2022: tutte le uscite

Tra i primi titoli da dovere menzionare, Stranger Things 4 Vol.2: dopo il debutto della prima parte e il conseguente successo, ora è atteso il gran finale di stagione (gli ultimi 2 episodi), disponibile su Netflix proprio a partire da venerdì 1 luglio 2022.

Ma andiamo con ordine e suddividiamo il catalogo tra serie-tv e film.

Tutte le serie-tv in uscita su Netflix nel mese di luglio 2022

Il catalogo di Netflix si fa intensissimo nel mese di luglio: insieme a Stranger Things 4 Vol. 2, che forse è da considerare una delle serie-tv più attese dell’estate, saranno tanti altri i titoli pronti ad accendere i riflettori della piattaforma streaming più famosa al mondo.

Di seguito l’elenco di tutte le serie-tv e delle rispettive date di uscita su Netflix per il mese di luglio 2022.

Stranger Things 4 Vol.2 (1 luglio)

(1 luglio) Control Z 3 (6 luglio)

(6 luglio) King of Stonks (6 luglio)

(6 luglio) Boo, Bitch , miniserie (8 luglio)

, miniserie (8 luglio) Capitani 2 (8 luglio)

(8 luglio) Quella notte infinita , miniserie (8 luglio)

, miniserie (8 luglio) Ride on time 4 (8 luglio)

(8 luglio) Come costruire una sex room (8 luglio)

(8 luglio) Better Call Saul 6, parte 2 (12 luglio)

(12 luglio) Come cambiare la tua mente (12 luglio)

(12 luglio) Sintonia 3 (13 luglio)

(13 luglio) Big Timber 2 (13 luglio)

(13 luglio) D.B. Cooper: Il dirottatore che svanì nel nulla (13 luglio)

(13 luglio) Hurts Like Hell: Il mondo del muay thai (13 luglio)

(13 luglio) Kung Fu Panda: Il cavaliere dragone (14 luglio)

(14 luglio) Resident Evil (14 luglio)

(14 luglio) Alba (15 luglio)

(15 luglio) Country Queen (15 luglio)

(15 luglio) Farzar (15 luglio)

(15 luglio) Matrimonio e desideri (15 luglio)

(15 luglio) Bad Exorcist 1-2 (20 luglio)

(20 luglio) Virgin River 4 (20 luglio)

(20 luglio) Jurassic World: Nuove avventure 5 (21 luglio)

(21 luglio) Alchemy of Souls (23 luglio)

(23 luglio) Street Food: USA (26 luglio)

(26 luglio) Rebelde 2 (27 luglio)

(27 luglio) Car Masters: Dalla ruggine alla gloria 4 (27 luglio)

(27 luglio) Dream Home Makeover: La casa ideale 3 (27 luglio)

(27 luglio) Keep Breathing , miniserie (28 luglio)

, miniserie (28 luglio) Uncoupled (29 luglio)​

Tutti i film in uscita su Netflix nel mese di luglio 2022

Accanto alle serie-tv non potevano mancare nuovi titoli di film ad aumentare il catalogo Netflix per il mese di luglio 2022 appena cominciato. Di seguito, dunque, tutti i film in uscita prossimamente sulla piattaforma, insieme alle date ufficiali.

Cult of chucky (1 luglio)

(1 luglio) La galleria dei cuori infranti ( 4 luglio)

( 4 luglio) Cena con delitto, knives out (4 luglio)

(4 luglio) Da ciao ad addio (6 luglio)

(6 luglio) La ragazza nella foto (6 luglio)

(6 luglio) Il mostro dei mari (8 luglio)

(8 luglio) Le relazioni pericolose (8 luglio)

(8 luglio) Unfriended dark web (11 luglio)

(11 luglio) Sotto il sole di Amalfi (13 luglio)

(13 luglio) Persuasione (15 luglio)

(15 luglio) The Gray Man (22 luglio)

(22 luglio) Purple Hearts (29 luglio)

Ci sono alcune sere d’estate o pomeriggi in cui il caldo è così intenso che l’unica soluzione è godersi una buona serie-tv o un buon film in totale relax. La lista è molto ampia, perciò non resta che scegliere!