A luglio molti titoli di Netflix lasceranno ufficialmente la nota piattaforma di streaming on demand. Avete ancora pochissimo tempo per godervi questi film e queste serie tv, prima che vengano tolti dalla piattaforma.

I titoli in scadenza a luglio su Neflix

È arrivato il momento di scoprire insieme quali sono i titoli in scadenza su Netflix a luglio, che lasceranno ufficialmente la famosa piattaforma di streaming on demand nelle prossime settimane. Film, serie tv, documentari e reality sono tra i prodotti che, nei prossimi giorni, spariranno completamente dal catalogo Netflix, per fare spazio a tante bellissime novità. È importante scoprire quali titoli sono in scadenza, in modo da non correre il rischio di perdere qualcosa che può interessarvi e che non siete ancora riusciti a vedere.

Non sarà facile scegliere tra tutti questi titoli, visto che sono molto interessanti, e sicuramente vi servirà un po’ di tempo per riuscire a recuperare tutto ciò che vi siete persi. Sarà l’occasione giusta per godervi un po’ di tempo per voi, da soli, in coppia o in famiglia, cercando di rilassarvi davanti ad un bel film o davanti ad una serie tv, prima che questi vengano tolti definitivamente dalla piattaforma on demand.

Scopriamo insieme quali titoli non saranno più accessibili nelle prossime settimane, durante il mese di luglio. Addii più o meno sofferti, con la consapevolezza che Netflix ha sempre in programma novità bellissime che sapranno nuovamente conquistare il suo pubblico.

L’elenco ufficiale dei titoli in scadenza su Netflix nel mese di luglio

Luglio è alle porte e anche questo mese gli affezionati a Netflix dovranno dire addio a diversi titoli, che verranno tolti ufficialmente dalla famosa piattaforma on demand, per fare spazio a tantissime novità. Ecco l’elenco completo:

1 luglio :

-The world’s most extraordinary homes – Reality;

-Non si scherza col fuoco.

-Bad boys for Life;

-Charlie’s Angels (2019).

-Cristina – Documentario;

-Doctor Sleep;

-Motherless Brooklyn – I segreti di una città;

-Una festa che spacca.

-Chi m’ha visto;

-Romina.

-Duri si diventa.

-Dawson’s Creek – Serie tv;

-Broken City;

-Dimmi di sì;

-Greed – Fame di soldi;

-Hot Movie;

-La scuola serale;

-Red Zone – 22 miglia di fuoco;

-Sansone;

-Scuola di polizia;

-Una famiglia al tappeto.

-Scream – Serie tv.

-Uncertain Glory.

-Arizona;

-Assasination Nation;

-La bambola assassina.

-Handsome Devil;

-Il grinch (2018).

-L’ospite.

-I called him Morgan – Documentario;

-Ti amo in tutte le lingue del mondo.

-Heidi Bienvenida – Serie Tv.

-Angry Birds 2 – Nemici amici per sempre.

-Accomplice – Documentario;

-Macchine mortali.

-In guerra per amore;

-Sorry to bother you.

Affrettatevi a recuperare tutti i titoli che avete perso, contenuti in questo elenco, prima delle date stabilite, in cui verranno inevitabilmente rimossi dalla piattaforma on demand, come annunciato direttamente da Netflix per il mese di luglio.