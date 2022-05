Disney Plus, come ogni mese, aggiungerà titoli nuovi al proprio catalogo. Verranno aggiunti alcuni film e serie TV originali per la piattaforme, alcune stagioni di serie finite o che stanno andando in onda, e vecchi e nuovi film. Scopriamo quali sono i nuovi titoli sulla piattaforma Disney Plus per maggio 2022.

Le aggiunte su Disney Plus a maggio 2022

Serie TV

Mercoledì 4 maggio esce l’ultimo episodio della serie Moon Knight. Il 5 maggio esce invece il quarto episodio della docu-serie The Kardashians.

L’11 maggio esce The Quest – l’impresa dei paladini.

Ma il piatto forte dell’11 maggio è How I met your father, serie spin-off della famosissima How I met your mother. La prima stagione avrà 10 episodi e viene narrato dalla protagonista Sophie.

Il 13 maggio, abbiamo l’aggiunta di: Grey’s Anatomy 18, Station 19 quinta stagione, The Resident 5, 911 Lone Star, Blakc-ish, The Wonder Years, Better Things 7.

Il 18 maggio verrà aggiunta Life&Beth. Beth ha una vita che sembra perfetta, ma un incidente mette in discussione ogni casa e a guardare al passato. Il 18 maggio viene anche inserita Wu-Tang: an American Saga. Una serie drammatica, ad inizio anni ’90 a New York, segue una banda di ragazzi divisi tra musica e crimine.

Vengono aggiunte sempre il 18 maggio anche stagioni 6 e 7 di Marvel’s Agent of S.H.I.E.L.D. Il 27 maggio invece arriva l’attesissima serie ambientata nell’universo di Star Wars, Obi-Wan Kenobi. Il 25 maggio infine arriva anche la stagione 8 di Airpor Security.

Film

Il 13 maggio esce Bride Wars – la mia migliore nemica. Nello stesso giorno viene inserito sul catalogo un film originale Disney Plus, Sneakerentola. El, il protagonista, vuole diventare designer di sneaker. La sua vita assomiglia a quella di Cenerentola, con tanto di Padrino Fatato e fratelli che lo prendono in giro.

Il 20 maggio viene inserito nel catalogo Cip e Ciop Agenti Speciali. Dopo la fine della loro serie i due si sono divisi e Ciop è diventato in CGI, mentre Cip lavora come assicuratore e rimane disegnato in 2D. I due si riuniscono quando un ex-membro del cast scompare e devono scoprire cos’è successo. Sempre il 20 maggio si aggiunge anche The Valet. Una commedia romantica, remake dell’originale francese di Francis Veber.