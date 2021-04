Tra i molti trend di Tiktok sta diventando virale quello di mettersi delle lumache sul viso per trarne vantaggio nella skincare.

TikTok lumache viso: il nuovo trend

Tiktok è un calderone da cui continuamente escono nuovi trend di bellezza. Tra di essi è scoppiato quello delle lumache vive sul viso.

A lanciarlo è stata la beauty influencer tedesca Rose Friederike che vanta più di un milione di seguaci sul social cinese. Su Instagram la beauty guru ha un seguito decisamente inferiore: conta infatti 55 mila followers, ma grazie alla popolarità acquisita su Tiktok, il numero sta aumentando.

I suoi video mentre fa scivolare lumache sul suo viso per trarre benefici dalla bava sono diventati virali. Nessuna nuova eclatante scoperta da parte dell’influecer, però.

La bava di lumaca è usatissima in moltissime creme e sieri cosmetici. Pare, infatti, che abbia proprietà emollienti e cicatrizzanti. Proprio per questo è utilizzata soprattutto da chi desidera combattere, ad esempio, le cicatrici da acne.

Ma non solo, esistono anche dei veri e propri trattamenti estetici che prevedono l’impiego di questi animaletti.

Tiktok lumache viso: cos’è la Celebrity Escargot Course

Mettersi lumache vive e striscianti sul viso non è assolutamente un’invenzione nuova.

Da più di un decennio, esistono, infatti, soprattutto nei centri estetici orientali, trattamenti che prevedono l’utilizzo di questi animali per dare beneficio alla pelle. In Giappone e in Corea, nazioni in cui l’importanza della salute della pelle è sempre al centro dell’interesse di tutti, questi centri sono molto diffusi.

Ma senza andare troppo lontano, in terra nostrana, la cantante Arisa, nel 2017 ha sperimentato la Celebrity Escargot Course. Si tratta di un rituale di bellezza che prevede lo strisciare delle lumache direttamente sulla faccia, tenendole ben lontane da naso, occhi, orecchie e bocca. Anche star internazionali, come la modella Emily Ratajkowski e l’attrice Katie Holmes sono delle fan della bava di lumaca.

Inoltre, nei cosmetici, da anni, le aziende del settore inseriscono la bava di lumaca per andare a combattere alcune problematiche della pelle, come imperfezioni e macchie.

Tiktok lumache viso: gli altri trend beauty

Quello delle lumache è solo uno tra i tantissimi trend beauty lanciati dagli utenti di TikTok. Tra di essi alcuni sono assolutamente innocui, mentre altri possono diventare potenzialmente pericolosi.

Tra le tendenze più diffuse del social c’è sicuramente quella delle lentiggini finte sul viso. Si tratta di disegnare sulla pelle del naso e delle guance, tramite matite o eyeliner marroni, delle efelidi. Ciò diventa pericoloso quando alcuni Tiktoker suggeriscono di utilizzare spray per la ricrescita dei capelli. Le loro formule non sono infatti pensate per la delicata pelle del viso e possono dar luogo a infiammazioni o reazioni più gravi.

Altra assurda tendenza uscita dal mondo di Tiktok è stata la moda di realizzare boccoli con il termosifone. Una pratica assolutamente pericolosa e non sicura di acconciare i capelli senza l’utilizzo della piastra.

Fortunatamente, i trend di Tiktok dopo essere diventati virale per un po’ di tempo tendono a perdere la loro attrattiva iniziale, per finire poi nel dimenticatoio. Chi lo sa se sarà così anche per la tendenza di mettersi lumache vive sul viso.