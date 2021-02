TikTok è un vero e proprio generatore di tendenze tra i giovani utenti. Molte di queste sono innocenti, simpatiche e anche utili. Per esempio i consigli su come acconciare capelli senza l’utilizzo della piastra. Altre invece possono essere pericolose.

È purtroppo il caso dell’ultima tendenza per i capelli diventata virale sul social network, quale? Quella di fare i boccoli ai capelli con l’aiuto del termosifone.

Sì, avete capito bene. Ma la pratica oltre essere dannosa per la nostra chioma può anche risultare pericolosa.

Boccoli con il termosifone: la nuova tendenza di TikTok

Quando si tratta di bellezza, le tendenze diventano subito virali. Tutti vogliono provare la trovata del momento, per pura emulazione o semplicemente per curiosità. Questa volta è il turno dei boccoli fatti con il termosifone, ma in cosa consiste questa pratica a dir poco singolare? Per ottenere la piega perfetta, secondo questo trend, basterebbe attorcigliare per qualche minuto i propri capelli attorno al termosifone, per essere precisi, quello con i moduli a cilindro.

Bisogna utilizzarlo quindi, proprio come se fosse una piastra per arricciare i capelli. Il risultato sembrerebbe essere davvero perfetto, ma la domanda è inevitabile. Si tratta di un metodo davvero sicuro?

Boccoli con il termosifone: i rischi del trend

Nonostante all’apparenza sembri una pratica sicura tanto quanto lo è arricciarsi i capelli con il metodo tradizionale, non è così. La risposta sarebbe nel materiale del termosifone, diverso ovviamente da quello della piastra tradizionale, che è in ceramica.

Un materiale pensato appositamente per i capelli, per recare loro meno danno possibile, a differenza del termosifone che è in ghisa, che diffonde molto più calore rispetto alla piastra normale e quindi il rischio di rovinare i capelli in modo irreparabile è dietro l’angolo. Non solo, le elevate temperature emanate dai termosifoni e l’eccessiva vicinanza del viso con questi, può causare scottature alle guance e al cuoio capelluto.

Per pochi minuti di popolarità

Come abbiamo già detto, TikTok non è nuova alle tendenze in fatto di musica, make up, skin care e di capelli. Alcune sono molto utili ed interessanti da provare, come le onde fatte con i calzini o la cintura di un accappatoio. Altre come questa invece, possono avere dei risvolti pericolosi.

Viene da sé chiedersi, allora, se valga davvero la pena rischiare di dover rivolgersi alle mani esperte di un parrucchiere, che ci aiuti a limitare un eventuale danno, per una manciata di minuti di popolarità. Popolarità che non è neanche detto che arrivi, visto che è l’algoritmo del social network, a decidere.