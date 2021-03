Dalla vittoria del talent show di Maria De Filippi Amici ai grandi palcoscenici della musica italiana, il passo per i The Kolors è stato davvero breve. Carisma, musicalità elettro-pop e la voglia di riportare in auge uno stile anni ’80 ormai dimenticato (corredato di ciuffo extra large e tutto il resto): per questo gruppo musicale, non sembra esserci alcuna battuta di arresto.

Ma chi sono davvero i The Kolors?

Chi sono i The Kolors

I The Kolors si sono sempre distinti per la loro originalità e versatilità, pur senza perdere il proprio stile. Stash, il cui nome vero è Antonio Fiordispino, è il frontman carismatico del gruppo: voce graffiante e grinta da vendere, lo rendono perfetto per il ruolo. Al suo fianco, gli amici di sempre: Daniele Mona (percussioni e sintetizzatore) e Alex Fiordispino, cugino di Stash (percussioni e batteria).

Il gruppo nasce a Napoli nel 2010 e solo cinque anni più tardi riusciranno ad approdare nel programma che ha regalato loro le luci della ribalta. Il gruppo, una volta entrato ad “Amici”, è presto diventato il protagonista di quell’edizione.

Il gruppo è stato presentato e suggerito alla redazione da Francesco Sarcina (il cantante de “Le Vibrazioni”) che aveva assistito a una loro esibizione in un locale milanese. Durante il periodo del serale, hanno presentato alcuni brani inediti scritti e prodotti da loro come “Everytime” che è stata passata anche in radio da un’emittente radiofonica di Los Angeles.

Stash ha dichiarato che:

Quello che è successo là dentro [ad Amici] io la considero gavetta vera. In sei mesi abbiamo fatto quello che avremmo fatto fuori in quattro anni. È obsoleto non ragionare così. Abbiamo imparato il lavoro intenso e costante. In due giorni avevamo sei brani da preparare, sia cover che pezzi nostri. E le cover devono avere un’impronta personale, ma devono saper rendere giustizia all’originale.

Le esperienze sul palco di Sanremo

Nel 2018 il gruppo ha poi calcato il palco più ambito della musica italiana per eccellenza: Sanremo. Si presentano con il loro primo brano completamente in italiano, dal titolo Frida (mai, mai, mai). Poco tempo dopo, firmano il loro contratto con l’etichetta discografica Universal Music Group.

In occasione della 71° edizione del Festival, i The Kolors sono nuovamente sul palco del Teatro Ariston per accompagnare il giovane rapper Random nella serata delle cover, in cui insieme si esibiscono in un remake di “Sono un ragazzo fortunato” di Jovanotti.

Il leader del gruppo Stash

Stash è il cantate e leader dei The Kolors ed è l’idolo di molte ragazzine. Nato il 7 luglio del 1989 a Caserta, per Stash l’amore per la musica comincia da subito. Appena possibile infatti, si trasferisce a Milano per inseguire il proprio sogno e nel frattempo, studia all’Accademia di Brera.

Nel 2010 fonda i The Kolors e diventano presto la resident band del locale Le Scimmie di Milano. Poco dopo, verranno scelti per aprire i concerti in tour di Paolo Nutini. Stash è stato al centro dell’attenzione dei media in diverse occasioni della sua carriera, sia positive che negative.

In occasione degli MTV Awards del 2016, durante l’esibizione del gruppo il frontman ha sputato senza alcun motivo apparente su una delle telecamere che lo stava riprendendo, scatenando le ire del pubblico e dei social. Inoltre, il gruppo si è rifiutato di ritirare il premio che gli era stato assegnato.

Dopo questo brutto episodio, tuttavia, le scuse non sono tardate ad arrivare. Stash nel 2018 è stato poi uno dei professori della scuola di Amici, luogo dove ha avuto inizio la sua carriera. Nel 2020, infine, insieme alla compagna Giulia Belmonte ha avuto la sua prima figlia: Grace.