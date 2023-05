La seconda stagione di The Ferragnez, show televisivo che racconta la vita di Chiara Ferragni e Fedez, sta per debuttare su Prime Video.

The Ferragnez 2: dove è stata girata?

The Ferragnez, lo show televisivo che racconta la vita di Chiara Ferragni e Fedez, sta per debuttare su Prime Video con la sua seconda stagione. Una serie tv particolarmente attesa, che racconta la vita familiare e professionale dell’influencer e del rapper, una delle coppie più seguite del momento. Le riprese della docuserie si sono svolte a Cremona, la città natale di Chiara Ferragni. Un set blindato è comparso per le strade della provincia lombarda, con bodyguard che hanno avvisato i passanti del divieto assoluto di scattare foto e fare video.

In occasione della seconda stagione della serie tv The Ferragnez, Chiara Ferragni ha scelto di tornare nella città dove è nata, ripercorrendo le tappe della sua infanzia. Tra le location scelte troviamo la tramezzeria Ugo Grill, una delle preferite dell’influencer. Le riprese si sono poi spostate nella centralissima piazza del Comune, sotto il Torrazzo, il monumento in pietra simbolo della città. In questa location presenti anche il piccolo Leone, il papà Marco Ferragni, e Filippo Fiora, storico amico d’infanzia della Ferragni. Tra le location ovviamente ci sarà anche casa dei Ferragnez, che ormai tutti conoscono grazie ai contenuti condivisi quotidianamente su Instagram e sicuramente altre location inerenti ai loro progetti lavorativi e di solidarietà.

The Ferragnez 2: le anticipazioni della serie tv



La prima stagione dello show televisivo è uscita nel 2021 e ha ottenuto un grande successo. Tutti i membri della famiglia di Chiara Ferragni e Fedez e gli amici hanno partecipato alla serie tv. Nel primo capitolo si è parlato anche dell’attesa della secondogenita, un momento di grandi cambiamenti e grandi emozioni. In questa nuova stagione vedremo com’è la vita in quattro e il filo conduttore sarà la terapia di coppia seguita da Chiara Ferragni e Fedez, in cui verranno trattati argomenti molto profondi, come la malattia che ha colpito il rapper, il modo che hanno avuto per affrontarla e anche qualche lite di coppia. Si parlerà anche della sfera professionale e dei tanti gesti di solidarietà della coppia. Il lancio della prima stagione è avvenuto nel piccolo borgo di Golferenzo nell’Oltrepo Pavese, che è stato preso d’assalto dai fan della coppia. Per la seconda stagione Chiara Ferragni ha scelto di tronare nella sua Cremona, ma non solo. Ci saranno sicuramente molte sorprese in questi nuovi episodi della serie tv dedicata alla coppia più social d’Italia, con varie location da scoprire. Per il lancio questa volta è stato scelto l’Arco della Pace a Milano, con una prima gratuita che si terrà il 17 maggio, dove i fan potranno vedere gli episodi con i protagonisti e fare anche tante domande. Un appuntamento accolto con grande entusiasmo dai fan della coppia, che potranno vedere la serie tv in anteprima proprio con Chiara Ferragni e Fedez.