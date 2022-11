The Crown 5 ha fatto il suo ingresso su Netflix il 9 novembre 2022. Gli episodi della serie, in totale 10, hanno una durata di 50/60 minuti ciascuno

La quinta stagione di The Crown è un tripudio di novità e di emozioni contrastanti. Con l’ingresso di nuovi attori e di nuove attrici la serie-tv di Netflix porterà in scena una narrazione ricca di intensità di coinvolgimento.

The Crown 5, approdata su Netflix il 9 novembre 2022, apre un nuovo capitolo della storia della royal family, in cui la monarchia inglese, per la prima volta, si trova realmente in crisi.

The Crown 5: gli episodi della nuova stagione

Imelda Staunton sarà la nuova Regina Elisabetta II, Jonathan Pryce il Principe Filippo, mentre l’attrice australiana nata a Parigi Elizabeth Debicki sarà Lady Diana, personaggio centrale della nuova stagione. Il cast di The Crown 5 si è rinnovato, proprio come le vicende che saranno trattate in ogni puntata.

Sulla piattaforma streaming sono disponibili tutti gli episodi della quinta stagione, per un totale di 10 puntate della durata di circa 50/60 minuti ciascuna.

Ecco i titoli di tutti e dieci gli episodi della nuova stagione, accompagnati da una breve sinossi del contenuto (ricavata dal sito ufficiale di Netflix):

The Crown 5 è finalmente arrivata sulla piattaforma streaming più conosciuta al mondo, la stessa che offre a tutti gli utenti abbonati la possibilità di godere della visione di tutte le stagioni precedenti la quinta.