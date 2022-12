The Bad Guy: quando esce la serie Prime

Anche su Prime Video, piattaforma di streaming di Amazon, brulicano ormai le produzioni originali italiane. Tra queste c’è anche la serie tv The Bad Guy (“Il cattivo”), progetto annunciato già nel 2021 da Nicole Morganti (capo produzioni originali italiane per Amazon) e Davide Nardini (sempre a guida delle produzioni).

The Bad Guy: data di uscita della serie su Amazon Prime Video

The Bad Guy, con Giuseppe Stati alla regia, si compone attualmente di sei episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno. La serie tv, di genere crime investigativo, è disponibile dall’8 dicembre 2022 sulla piattaforma di streaming. Gli episodi non sono stati però rilasciati tutti insieme. I primi tre sono stati infatti caricati sulla piattaforma l’8 dicembre, mentre gli ultimi tre, dunque le puntate chiave per la conclusione della storia, saranno disponibili dal 15 dicembre 2022 per tutti gli abbonati al servizio.

La serie, sebbene di stampo chiaramente crime, vuole mescolare anche un che di comedy alla narrazione, sempre però con toni piuttosto dark considerata la storia narrata. Vediamo meglio di cosa parla The Bad Guy.

The Bad Guy: di cosa parla la nuova serie tv?

The Bad Guy cerca certamente di attrarre e abbracciare un pubblico in Italia molto vasto, quello cioè che segue le serie di stampo poliziesco e crime, specie quando la storia ha a che fare con un problema decisamente nostrano: quello della criminalità organizzata e della mafia.

Infatti il protagonista di The Bad Guy è proprio un pubblico ministero siciliano di nome Nino Scotellaro che per tutta la sua carriera si è dedicato alla lotta contro la mafia.

Improvvisamente, però, si trova accusato di collusione con la mafia stessa e viene da tutti creduto uno di loro. Il suo mondo si capovolge ed è subito chiaro che qualcuno ha interesse nello screditare il pubblico ministero. La sua reputazione cola subito a picco e Scotellaro viene addirittura condannato. Questo farà nascere in lui un potente e pericoloso desiderio di vendetta che causerà il suo avvicinamento a quel ruolo di cattivo (da cui il titolo) che gli è stato ingiustamente affibbiato.

La serie tv di Prime Video vede tra i protagonisti del cast Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi, Vincenzo Pirrotta, Selene Caramazza, Giulia Maenza, Antonio Catania, Fabrizio Ferracane. Non resta ora che scoprire come sarà accolto dal pubblico questo prodotto per ipotizzare, anche alla luce della conclusione disponibile dal 15 dicembre 2022 sulla piattaforma, la possibilità di una seconda stagione o di sviluppi futuri sulla base di queste prime sei puntate. Non c’è dubbio che il genere abbia un certo appeal sul pubblico e anche gli attori coinvolti sono senza dubbio molto apprezzati dai fan. “Incredibile la bravura di questi attori”, hanno già commentato alcuni sui social e i primi post sulla pagina Instagram ufficiale di Prime Video hanno senza dubbio riscosso un certo successo, il che potrebbe far ben sperare per il futuro di The Bad Guy.

Non resta che fare una maratona delle ultime tre puntate su Prime Video per farsi un’idea.