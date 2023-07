Tendenze unghie 2023: la manicure bianco latte di Georgina Rodriguez è perfetta per l’estate

Tra le tendenze unghie estate 2023 non passa inosservata la manicure bianco latte di Georgina Rodriguez. Una scelta davvero perfetta per l’estate, con un risultato elegante e di grande impatto.

Tra le tendenze unghie estate 2023 non passa inosservata la manicure bianco latte di Georgina Rodriguez. Una scelta davvero perfetta per i mesi estivi, con un risultato molto elegante e di grande impatto. In vacanza in Sardegna con la famiglia e gli amici, la bellissima Georgina Rodriguez ha sfoggiato sui suoi profili social un nuovo nail look estivo che ha subito conquistato tutti. Nella foto ha mostrato anche molti accessori scintillanti e sicuramente di grande valore, tra anelli e un orologio da collezione davvero alla moda. Le unghie ballerina shape che ha sfoggiato hanno una lunghezza davvero vertiginosa e la linea affilata e sono vestite di un bianco candido dal sapore estivo. La compagna di Cristiano Ronaldo ha scelto uno smalto bianco latte, candido e puro, ma anche molto elegante, che offre un risultato di grandissimo impatto. Si tratta di un colore davvero perfetto da sfoggiare durante i mesi estivi, perché risalta anche l’abbronzatura della pelle, donando un effetto davvero molto chic ma nello stesso tempo anche molto sensuale. Georgina Rodriguez ha subito lanciato una tendenza con questa manicure bianco latte, dando alle sue follower uno spunto davvero molto interessante su cui basarsi per la scelta del colore delle proprie unghie durante l’estate.



Tendenze unghie 2023, i dettagli della manicure di Georgina Rodriguez

La caratteristica principale di questa manicure è che vanta non una ma tante sfumature di bianco. Il colore non colore, infatti, può vantare tante sfumature interessanti. Questo significa che esiste uno smalto bianco per ogni gusto, stile e personalità. Ogni donna può basarsi sui suoi gusti, su ciò che ama e sul risultato che può ottenere, scegliendo il bianco più adatto. Si distingue solitamente tra i toni di bianco freddo e deciso, e quelli di bianco caldo, più morbidi e soavi, perfetti anche per le manicure delle spose, come l’avorio e il crema, per esempio. Poi si può scegliere uno smalto bianco con finish Lucio e perlato oppure super matte, opaco e contemporaneo. È importante ricordare che gli smalti bianco gesso e bianco latte donano soprattutto a chi ha la pelle ambrata e si abbronza in fretta e in modo molto intenso, proprio come Georgina Rodriguez, perché sanno risaltare il colore della pelle. Se avete la carnagione chiara è meglio optare per il bianco perlato o il bianco con punte rosa, per riuscire a valorizzare meglio le proprie unghie rispetto alla propria pelle. Lo smalto bianco può essere abbinato a qualsiasi forma di unghia, da quelle corte e squadrate a quelle XXL con punta affilata. Potete scegliere tutto ciò che desiderate grazie alle tante sfumature dello smalto bianco.