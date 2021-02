Su TikTok spopolano i video dedicati alla beauty routine: molti trend beauty su TikTok nel 2021 però sono da evitare in quanto potrebbero fare più male che bene alla pelle e non solo.

Trend beauty TikTok 2021

Il social network cinese TikTok spopola tra i più giovani, tra challenge e video divertenti.

Anche il mondo del food e del beauty sono molto presenti su TikTok: i video di ricette e di skincare routine sono ai vertici delle classifiche dei video più visualizzati. Bisogna tenere a mente però i rischi delle sfide su TikTok, come la silhouette challenge, e anche delle beauty routine casalinghe che vengono proposte dagli utenti. Molti trend beauty su TikTok nel 2021 infatti potrebbero apportare danni alla pelle, facendo il contrario di ciò che promettono.

Utilizzare il limone per le maschere viso

Il limone viene utilizzato in molti video su TikTok come ingrediente per le maschere viso fai da te. Bisogna però stare attenti: il ph del limone è molto acido e potrebbe irritare la pelle del viso. Inoltre uno dei trend beauty su TikTok nel 2021 è applicare il limone al posto del deodorante, sotto le ascelle. Anche questa è una zona molto delicata che potrebbe irritarsi: meglio preferire un deodorante naturale a base di erbe, se non si preferiscono quelli in commercio.

Colla per definire il contorno labbra

Un altro beauty trend assurdo apparso su TikTok è l’uso della colla vinilica da applicare intorno alle labbra. Ciò per mettere meglio il rossetto, con l’effetto di ottenere contorni più definiti. Anche questo è un consiglio da non seguire: la colla è pur sempre un prodotto tossico che non fa bene alla pelle del viso. Meglio utilizzare una matita labbra.

Usare il dentifricio sui brufoli

Un rimedio da abolire è l’applicazione del dentifricio sui brufoli, che sembrerebbe ottenere buoni risultati seccandoli. Tutta apparenza: il dentifricio, così come il limone, danneggia e irrita la pelle, soprattutto quella sensibile.

Applicare il rossetto come correttore occhiaie

Molti video su TikTok propongono l’uso del rossetto sulle occhiaie: il rosso contrasterebbe il blu. Anche questo beauty tip è da abolire, poiché i rossetti e i loro contenuti sono studiati per le labbra e non per la pelle sensibilissima del contorno occhi.

Boccoli con il termosifone

Un nuovo trend su TikTok è quello di arricciare i capelli con il termosifone. Si tratta di un consiglio di bellezza assolutamente da evitare: oltre al rischio di bruciarsi il viso avvicinandosi così tanto al calorifero, si incorre anche in una bruciatura dei capelli. Si devono utilizzare le piastre appositamente create per i capelli, che non superano il calore limite che potrebbe danneggiarli.